젠큐릭스, 인비트로큐와 싱가포르 진출 파트너십 계약

AI 핵심 요약beta
- 젠큐릭스가 20일 인비트로큐와 진스웰 BCT 싱가포르 진출 계약을 맺었다.
- 양사는 현지 시장 진입 전략을 세우고 4분기 내 검사 서비스를 시작한다.
- 젠큐릭스는 인비트로큐의 현지 기반으로 아시아 사업 확대를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 암 분자진단 전문기업 젠큐릭스가 싱가포르 정밀의료·종양 전문기업 인비트로큐와 유방암 예후진단검사 '진스웰 BCT'의 싱가포르 시장 진출을 위한 파트너십 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
진스웰 BCT는 유방암 환자의 예후를 분석해 치료 의사결정을 지원하는 검사다. 젠큐릭스는 국내에서 축적한 임상 및 사업 경험을 바탕으로 해외 사업을 추진 중이다.
회사에 따르면 양사는 싱가포르 시장 진입 전략을 수립했으며, 현재 현지 검사 서비스 개시를 위한 준비를 진행 중이다. 올해 4분기 내 실제 검사 서비스를 개시할 계획이다.
파트너사인 인비트로큐는 2012년 설립된 싱가포르 소재 바이오기업으로, 환자유래 오가노이드(PDO)를 활용한 개인맞춤형 종양 검사 'Onco-PDO'를 개발·상용화했다. 이 검사는 환자의 종양세포를 배양해 항암제에 대한 반응을 분석하고 치료 의사결정을 지원한다. Onco-PDO는 싱가포르 보건부로부터 상용화 승인을 받았으며, 인비트로큐는 싱가포르를 기반으로 독일, 호주, 중국, 홍콩 등에서 사업을 전개하고 있다.
젠큐릭스는 인비트로큐가 보유한 현지 사업 기반과 정밀의료·종양 분야의 경험을 활용해 진스웰 BCT의 시장 진입을 구체화한다는 방침이다. 젠큐릭스 정종석 상무는 "이번 파트너십은 싱가포르 시장 진출을 위한 중요한 발판이 될 것"이라며 "향후 아시아 시장에서의 입지를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com