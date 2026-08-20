대전신세계, 가을 앞두고 매장 개편…뷰티·골프 중심 새단장

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 20일 가을 맞이 매장 개편과 행사를 알렸다.
- 25일 1층 뷰티 매장 개장과 브랜드 오픈 행사를 연다.
- 21일부터 패션·골프 기획전과 역시즌 행사를 진행한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art & Science가 가을 시즌을 앞두고 일부 매장을 새롭게 단장하고 패션·뷰티·골프 관련 팝업과 기획전을 선보인다.
20일 대전신세계에 따르면 오는 25일 1층에는 신규 뷰티 매장이 문을 열며, 같은 기간 일부 글로벌 뷰티·패션 브랜드도 오픈 기념 행사를 진행한다.
4층에서는 오는 21일부터 27일까지 남성 패션 브랜드 이월상품과 시즌오프 상품을 중심으로 한 기획전이 열린다.
가을 골프 시즌을 앞두고 골프 브랜드 매장들도 새단장을 마치고 25일부터 본격 운영에 들어간다. 같은 층에서는 일상복과 필드웨어를 겸할 수 있는 캐주얼 골프웨어 팝업스토어도 선보인다.
이와 함께 2층에서는 오는 21일부터 23일까지 이탈리아 패딩 브랜드 이월상품을 할인 판매하는 역시즌 행사가 진행된다.
대전신세계는 이번 매장 개편과 기획전을 통해 계절 변화에 맞춘 쇼핑 콘텐츠를 순차적으로 확대할 계획이다.
gyun507@newspim.com