대전신세계갤러리, 우주·영웅 담은 여름 기획전 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계갤러리가 8일 여름방학 특별기획전 ‘어쩌면 아직도 우리는’을 10일부터 9월 13일까지 연다고 밝혔다.
- 이번 전시는 우주·영웅·로봇·장난감 등을 현대미술과 서브컬처 시각으로 재해석한 회화·그래피티·디오라마 등 작품을 선보인다.
- 블랙라이트 체험과 디오라마 만들기 등 참여형 콘텐츠를 제공하며 아이와 어른이 함께 즐길 수 있는 전시라고 했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계갤러리가 여름방학을 맞아 우주와 SF, 영웅, 메카닉 세계관을 주제로 한 기획전을 연다.
대전신세계갤러리는 오는 10일부터 9월 13일까지 여름방학 특별기획전 '어쩌면 아직도 우리는'을 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 전시는 어린 시절 상상 속에 있던 우주, 영웅, 장난감, 캐릭터 등을 현대미술과 서브컬처의 시각으로 풀어낸 기획전이다. 회화, 판화, 그래피티, 디오라마, 프라모델, 비스크돌 등 다양한 장르의 작품이 전시된다.
전시에는 디오라마 작가 신언엽, 프라모델 작가 볼보승범, 한국화 작가 김태형, 작가 성태진, 그래피티 아티스트 최혁, 비스크돌 작가 김미영 등 6명이 참여한다.
참여 작가들은 우주와 판타지, 로봇과 영웅, 전통문화 등을 각자의 방식으로 재해석해 자신만의 세계관을 선보인다.
관람객 참여형 콘텐츠도 마련됐다. 블랙라이트 공간 '별들에게 말해봐'에서는 관람객이 별 모양 티켓에 소원이나 그림을 남겨 전시에 참여할 수 있다. '나만의 디오라마 만들기' 체험도 운영된다.
신언엽 작가의 디오라마 작품 '코스믹 보이저'는 작품 내부 시선을 대형 화면으로 송출해 관람객이 작품 안을 들여다보는 듯한 경험을 제공한다. 전시장 입구에는 최혁 작가의 7m 규모 그래피티 작품이 설치된다.
오명란 대전신세계갤러리 수석큐레이터는 "이번 전시는 어린 시절의 추억을 넘어 상상과 몰입이 창작으로 이어지는 과정을 보여주는 전시"라며 "아이와 어른이 함께 즐길 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
전시는 대전신세계갤러리에서 백화점 영업시간과 동일하게 운영된다. 문의는 대전신세계갤러리로 하면 된다.
gyun507@newspim.com