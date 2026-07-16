대전신세계, 취약계층 아동 심리치료비 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 16일 취약계층 아동 심리치료비 1000만원을 유성구에 전달했다
- 이번 지원은 심리치료가 필요한 아동 10여명의 경제적 부담을 덜기 위해 마련됐다
- 대전신세계는 의료비·장학금·식료품 등 지속적인 사회공헌활동을 이어가겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art&Science는 16일 지역 취약계층 아동들을 위한 심리치료비 1000만원을 유성구에 전달했다고 밝혔다.
이번 전달식은 지속적인 심리치료가 필요한 지역 내 취약계층 아동 10여 명의 경제적 부담을 덜어주기 위해 마련됐다.
이날 전달식에는 유학선 대전신세계 Art&Science 부점장, 송호현 유성구 주민복지국장, 최승인 초록우산 대전세종지역본부장 등이 참석했다.
대전신세계 Art&Science는 지난 2024년부터 매년 지역 취약계층 아동의 의료비를 지원해오고 있으며 신세계 희망장학금, 식료품 패키지 지원 등 다양한 사회공헌활동을 진행 중이다.
유학선 대전신세계 Art&Science 부점장은 "이번 후원이 지역 어린이 누구나 건강하고 행복하게 성장할 수 있는데 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 대전신세계는 지역사회와 상생하며 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com