대전신세계서 만나는 'K-헤리티지'…훈민정음·십장생 굿즈 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 14일부터 K-헤리티지 팝업을 열었다.
- 훈민정음·십장생·자개 적용 상품을 선보였다.
- 구매 고객에 타포린백과 자개 손거울을 준다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 훈민정음과 십장생, 자개 등 한국 전통문화 요소를 현대적으로 재해석한 상품들이 대전신세계에 선보인다.
대전신세계 Art&Science는 오는 14일부터 27일까지 백화점 6층에서 내셔널지오그래픽과 국가유산청이 협업한 'K-헤리티지(K-Heritage) 컬렉션' 팝업스토어를 운영한다고 13일 밝혔다.
이번 컬렉션은 한국 전통 유산의 문양과 색채, 조형미를 현대적인 그래픽과 디자인으로 풀어낸 것이 특징이다.
팝업스토어에서는 훈민정음과 민화, 자개 등을 활용한 조명과 보석함, 부채, 양산 등 국가유산청 협업 상품을 비롯해 관련 그래픽이 적용된 의류와 모자, 운동화 등을 만나볼 수 있다.
주요 상품으로는 십장생도와 훈민정음, 훈민정음 해례본 디자인을 적용한 그래픽 티셔츠 등이 마련됐다.
행사 기간 전 구매 고객에게 타포린백과 양말을 증정하며, 일정 금액 이상 구매 고객에게는 자개 손거울을 제공한다.
gyun507@newspim.com