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[르포] '어른이 된 로봇' 배송 연주 요리 빨래 집안일 척척, 베이징 WRC 가보니

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  • 중국은 19일 베이징서 2026 WRC를 열었다
  • 300여개 기업이 2000여점 로봇을 선보였다
  • 로봇은 인간화 넘어 상업화 단계로 갔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'걷고 뛰는 로봇은 옛말' 진짜 일하는 로봇
산업 실생활 응용 인간화에서 상업화 가속
요리에 애완용 고양이 집 모래 청소까지...

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 8월 19일 중국 베이징 남쪽 경제기술개발구(이좡 뉴타운) 베이런이촹국제컨벤션센터. 이곳에서는 이날 중국 안팎의 300여 개 기업이 2,000여 점의 로봇과 관련 장비를 출품한 가운데 로봇산업의 최신 동향을 보여주는 '2026 세계로봇대회(WRC)'가 열렸다. 참가기업과 전시제품이 작년보다 각각 36%, 27% 증가했다는 대회 조직위 설명은 최근 전 중국을 강타한 로봇 열풍을 실감케 했다  

올해는 대회장 전시 면적도 약 5만㎡로 작년보다 커졌다.  전시장은 지능형 창조관, 지능형 융합관, 스마트 제조관, 로봇 체험 생활관 등 4개의 테마관으로 나뉘어져 최신 로봇 완제품과 첨단 기술, 로봇과 AI, 산업기술의 융합 등을 보여주고 있었다. 특히 로봇 체험 생활관에는 '로봇 소비거리'가 올해 처음 등장, 로봇 요리사가 직접 음식을 만드는 모습을 시연하는 등 휴머노이드 로봇들의 다양한 서비스를 소개하고 있었다.

대회장의 거대한 전시 부스에서는 로봇들이 음악을 연주하고, 음식을 만들고, 물건을 집고, 빨래를 개고, 고양이 화장실을 청소하는 등 섬세한 손동작으로 사람과 똑같은 일을 하고 있었다. 로봇들은 불과 1년 사이에 놀랍게 변신했다. 1년 전만 해도 로봇이 '무엇을 할 수 있는지' 가능성을 보여주는 정도에 그쳤다면 올해 전시장의 로봇들은 작업과 동작에서 사람과 별반 차이가 없는 모습으로 진화했다.

전시장 한쪽에서는 네 대의 로봇이 사람 가수와 함께 작은 음악회를 열고 있었다. 기타와 베이스, 키보드, 드럼을 각각 맡은 로봇들이 박자에 맞춰 연주했다. 기타를 치는 로봇은 손가락만 움직이는 것이 아니라 어깨와 팔꿈치, 손목을 함께 조율했고, 몸을 앞뒤로 움직이며 음악에 맞춰 춤을 췄다. 한 대의 로봇 안에서 여러 관절이 협력하고, 다시 네 대의 로봇이 서로 호흡을 맞춰야 가능한 작업이다.

옆 전시 부스의 CASBOT 02 로봇은 신발 제조 공정에서 부드럽게 휘어지는 신발 혀를 집어 정해진 홈에 끼워 넣는 작업을 반복했다. 얼핏 단순해 보였는데, 부스 책임자는 "물체의 상태를 파악하고, 잡은 뒤 위치와 자세를 조절하면서 정확하게 내려놓아야 하는 고난도 작업"이라고 말했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.08.20 chk@newspim.com

로봇에게 필요한 것은 단순히 물건을 잡는 게 아니라 잡고, 옮기고, 맞추고, 놓고, 다시 조정하는 일련의 작업을 이어가는 능력이라고 이 책임자는 덧붙였다. 이 같은 움직임은 로봇이 '한 번의 동작'에서 '하나의 임무'를 수행하는 단계로 넘어가고 있음을 보여주는 것이었다.

그렇다고 로봇이 현실 생활에서 곧바로 모든 것을 배울 수 있는 것은 아니다. 실제 공장에서 수없이 시행착오를 겪으며 학습시키려면 시간과 비용이 만만치 않다.

올해 베이징에서 열린 WRC 전시장에서는 이 문제를 해결하기 위한 물리 AI와 가상훈련 기술도 눈길을 끌었다. 가상공간에 실제 작업환경을 그대로 구현한 뒤 로봇이 그 안에서 수없이 훈련하도록 하고, 완성된 동작 데이터를 실제 로봇으로 옮기는 방식이다. 이른바 '심투리얼', 시뮬레이션에서 현실로의 전환이다.

사람이 직접 로봇을 조작하지 않고도 데이터를 확보하는 기술도 등장했다. 어안렌즈가 달린 모자 형태의 장비를 사람이 쓰고 물류센터나 가정, 매장 등에서 실제 작업을 수행하면 데이터를 수집할 수 있다.

로봇 몸체를 매번 동원하지 않아도 인간의 움직임을 데이터로 축적할 수 있다는 점에서 향후 휴머노이드 학습 방식에도 변화를 가져올 것으로 보인다. 이와 관련해 어떤 부스에서는 로봇의 기능을 업그레이드하고 고도화하기 위한 '로봇 유치원'도 선보여 관람객들의 눈길을 끌었다.

'진짜 일하기' 경쟁은 로봇 손에서도 확인됐다. 한 전시장에서는 로봇의 손 하나가 우유와 생수, 약 상자, 치실, 화장품, 커피잔 등 크기와 모양이 제각각인 물건을 쉴 새 없이 집어 올리는 장면이 대형 화면으로 생중계됐다.

이 기술의 핵심은 한두 번의 동작 묘기가 아니라 장시간 반복 작업을 견디는 능력이다. 열 때문에 멈추는 기존 로봇의 한계를 극복하고 24시간 연속 작업을 목표로 설계된 제품이었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.08.20 chk@newspim.com

로봇의 활동 무대는 공장을 넘어 가정으로도 빠르게 넓어지고 있었다. 전시장에는 빨래를 개는 로봇 팔부터 음식을 자동으로 볶고 조리하는 로봇, 유연한 손동작으로 마치 사람처럼 청소하는 휴머노이드 로봇까지 눈에 띄었다.

한 휴머노이드 로봇은 애완용 고양이 집의 모래를 삽으로 퍼서 쓰레기통에 버리는 동작을 반복하며 관람객들의 박수를 받았다. 아직 사람처럼 한 번에 정확하게 처리하지는 못하지만 반복 작업을 통해 결과를 만들어냈다.

물류 로봇은 아파트 공동현관에서 집 앞까지 물건을 나르는 '라스트마일' 배송을 맡는다. 비가 오거나 눈이 내리는 날, 사람이 일하기 어려운 밤에도 24시간 움직이며 한 대가 하루 최대 200건의 배송을 수행할 수 있다는 설명이다. 소방·방폭·우주·석유 등 위험한 현장에 투입되는 로봇도 한자리에 모였다.

전시장을 둘러보다 보면 한 가지 변화가 뚜렷하게 느껴진다. 로봇의 경쟁 무대가 더 이상 '누가 더 사람과 비슷하게 생겼느냐' 또는 '누가 더 화려한 동작을 보여주느냐'에만 그치지 않는다는 점이다. 이제 로봇에게 요구되는 것은 사람과 어울려 일하고, 주변 환경을 이해하고, 사람처럼 시행착오를 통해 자신의 동작을 수정하면서 하나의 일을 완결짓는 능력이다.

베이징의 거대한 로봇 전시장은 최근 급박하게 진행되는 중국 로봇 산업의 획기적인 변화를 생생하게 보여주고 있었다. 로봇은 더 이상 전시장 안에 갇혀 관람객의 시선을 끄는 마네킹들이 아니다. 음악을 연주하고, 물건을 옮기고, 신발을 만들고, 집안일을 하는 모습으로 현실 속 인간의 일터와 생활공간에 더 깊숙이 들어오고 있었다.

전시장을 둘러보고 나니 중국이 2026년 WRC에서 내세우는 메시지가 한층 분명하게 와 닿았다. 중국 로봇들은 지금 단순한 '인간화'에서 '상업화' 단계로 빠르게 넘어가고 있다는 느낌이 들었다. 걷고 뛰는 시연은 이미 과거가 됐다. 제조와 물류, 음식점, 의료·요양, 응급구조, 가정 등 실제 산업과 생활 현장에 로봇을 투입하고 활용하는 흐름이 한층 두드러지고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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