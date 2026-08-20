우리기술, 고리 3·4호기 원전 제어시스템 85억원 공급

AI 핵심 요약beta
- 우리기술이 20일 한수원과 고리 3·4호기 계약했다.
- 계약 규모는 85억원이며 2028년 2월까지다.
- DAS 공급·구축으로 원전 감시체계를 고도화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 우리기술이 한국수력원자력(한수원)과 고리 3·4호기 원전 제어시스템 공급계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 계약 규모는 85억원이며, 계약기간은 오는 2028년 2월까지다.
우리기술은 원자력발전소 감시 시스템에 적용되는 DAS(자료취득장치)를 공급하고 시스템 구축과 기술 지원을 담당한다. 회사에 따르면 이번 계약을 통해 고리 3·4호기의 주요 설비를 정밀하게 감시하고 운전 데이터를 안정적으로 수집·관리하기 위한 원전 제어계측 시스템을 고도화할 예정이다.
PMS(주전산기)는 원전 주요 계통과 설비의 운전 상태를 실시간으로 감시·분석하며, DAS는 발전소 내 계측·운전 데이터를 수집·저장해 이상 징후 파악과 유지보수 의사결정을 지원한다.
우리기술은 국내 원전 MMIS(원전계측제어시스템) DCS(분산제어시스템) 독점 공급 기업이다. 1분기 수주잔고는 전년 동기 대비 12% 증가한 1004억원을 기록했으며, 지난 5월에는 92억원 규모 한울 1·2호기 PMS DAS 공급계약을 체결한 바 있다.
회사 관계자는 "원전 운영에 필요한 핵심 감시 및 데이터 관리 분야 기술력을 인정받아 한울 1·2호기에 이어 이번 고리 3·4호기 관련 사업 수주에도 성공했다"며 "철저한 품질 관리와 안정적인 사업 수행을 통해 발전소의 안전성과 운전 신뢰성 향상에 기여할 것"이라고 말했다.
그는 이어 "향후에도 원전 제어계측 시스템의 국산화와 디지털 고도화 수요에 적극 대응해 국내 원전 산업 경쟁력 강화에 앞장설 것"이라며 "최근 한수원과 공급자 재고관리(VMI) 협약을 체결하며 장기 매출처를 확보한 데 이어 SMR 기술 개발로 독점 지위를 강화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com