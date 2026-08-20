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에스티큐브, WCLC서 넬마스토바트 폐암 임상 2상 첫 공개

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AI 핵심 요약

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  • 에스티큐브가 20일 넬마스토바트 비소세포폐암 2상 결과를 공개했다.
  • WCLC 2026에서 초기 안전성·유효성과 BTN1A1 연구 4건을 발표한다.
  • 도세탁셀 병용은 관리 가능했고 환자 선별 전략도 구체화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스티큐브가 세계폐암학회 연례학술대회(WCLC 2026)에서 면역항암제 후보물질 '넬마스토바트'의 비소세포폐암(NSCLC) 임상 2상 초기 결과를 공개한다. 초기 안전성 결과와 함께 유효성 데이터를 발표하고 BTN1A1 기반 환자 선별 전략과 관련한 연구 성과도 제시할 예정이다.

20일 에스티큐브는 오는 9월 12일부터 15일까지 서울에서 열리는 WCLC 2026에 참가해 비소세포폐암 관련 연구 초록 4건을 발표한다고 밝혔다.

이번 학회에서는 넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법을 평가하는 비소세포폐암 임상 2상(STCUBE-004)의 초기 안전성 및 유효성 결과가 처음 공개된다. 삼성서울병원 혈액종양내과 이세훈 교수가 연구에 참여했다.

에스티큐브 로고. [로고=에스티큐브]

해당 임상은 진행성 비소세포폐암 환자 가운데 BTN1A1 고발현 환자(TPS 50% 이상)를 대상으로 넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법의 안전성과 유효성을 평가하는 단일군 임상 2상이다. 최소 1차 이상의 백금 기반 화학요법이나 면역항암제 치료 이후 질병이 진행된 환자 등이 대상이다. 치료 가능한 유전체 변이(AGA)가 있는 경우에는 표적치료제 투여 이후에도 질병이 진행된 환자가 포함된다.

임상은 삼성서울병원과 강북삼성병원, 분당서울대병원 등 국내 5개 병원에서 진행되고 있다. 전체 목표 환자는 62명으로 현재 절반 이상의 환자 등록이 완료됐다.

공개된 초록에는 지난 3월 30일 기준 등록된 환자 10명의 초기 분석 결과가 담겼다. 비편평상피암과 편평상피암 환자가 각각 5명이었으며 AGA 돌연변이는 3명에서 확인됐다. 5명은 음성, 2명은 검사가 이뤄지지 않았다.

등록 환자의 BTN1A1 종양비율점수(TPS) 중앙값은 90%였다. 기존 면역항암제 치료와 연관된 바이오마커인 PD-L1의 TPS가 0인 환자는 6명으로 전체의 60%를 차지했다.

초기 안전성 분석에서는 넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법의 치료 관련 이상반응이 관리 가능한 수준으로 나타났다. 첫 번째 치료 주기에서 모든 등급의 치료 관련 이상반응(TRAE)은 환자 10명 가운데 6명에서 발생했으며 주요 이상반응은 근육통과 발열, 빈혈이었다.

3등급 이상 치료 관련 이상반응은 1명에서 발생한 호중구감소증으로 도세탁셀과 관련된 것으로 보고됐다. 치료 관련 사망은 없었으며 넬마스토바트 투여 지연으로 이어진 이상반응도 확인되지 않았다.

에스티큐브는 학회 포스터 발표에서 현재까지 축적된 비소세포폐암 임상 2상의 주요 유효성 데이터도 추가 공개할 예정이다. 초기 초록이 안전성 평가에 무게를 둔 만큼 실제 치료 반응과 관련한 후속 데이터가 이번 발표의 주요 내용이 될 전망이다.

비소세포폐암은 표적치료제와 항암화학요법, 면역항암제 치료 이후 사용할 수 있는 후기 치료 옵션이 제한적이다. 2차 이상 치료에서는 세포독성항암제인 도세탁셀 기반 치료가 사용되고 있지만 기존 주요 임상에서 도세탁셀 단독요법의 객관적반응률(ORR)은 약 10%, 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 약 3개월 수준으로 보고돼 왔다.

에스티큐브는 임상 결과 외에도 BTN1A1을 비소세포폐암 치료 바이오마커로 활용하기 위한 연구 결과를 함께 발표한다. 발표 초록은 총 4건으로 ▲진행성 비소세포폐암에서 넬마스토바트·도세탁셀 병용요법의 임상 2상 초기 안전성·유효성 결과 ▲비소세포폐암 오가노이드 공동배양 모델을 활용한 넬마스토바트 병용 연구 ▲BTN1A1 발현 평가를 위한 면역조직화학염색(IHC) 스코어링 방법 개발·검증 ▲넬마스토바트의 예측 바이오마커로서 BTN1A1 발현 및 공간면역 프로파일링 연구 등이다.

오가노이드 연구에서는 비소세포폐암 1차 치료 환경을 고려해 시스플라틴·페메트렉시드와 넬마스토바트 병용 효과를 분석했다. EGFR 변이 환자에서 1차 치료제로 사용되는 오시머티닙과 넬마스토바트 병용에 따른 면역매개 항종양 효과도 연구했다.

유승한 에스티큐브 연구개발총괄(CSO)은 "넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법의 초기 안전성을 확인한 가운데 환자 등록도 순조롭게 진행되고 있다"며 "포스터 발표에서는 비소세포폐암 임상 2상 연구의 주요 유효성 데이터를 추가로 공개할 예정"이라고 말했다. 이어 "대장암에 이어 비소세포폐암에서도 BTN1A1 기반 환자 선별 전략이 구체화되면서 넬마스토바트의 임상적 가치를 확인하기 위한 연구를 이어가고 있다"고 밝혔다.

넬마스토바트는 BTN1A1을 표적으로 개발 중인 계열 내 최초(First-in-class) 면역항암제 후보물질이다. BTN1A1은 PD-1·PD-L1과 구별되는 면역관문으로, 에스티큐브는 BTN1A1 발현 수준을 활용한 환자 선별 전략을 기반으로 대장암과 비소세포폐암에서 넬마스토바트의 임상 개발을 진행하고 있다.

nylee54@newspim.com 

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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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