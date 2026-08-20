일신건영, 입주민 감사패로 시공 품질 입증

AI 핵심 요약beta
- 일신건영이 2022~2026년 준공단지서 감사패를 받았다
- 이천·평택 단지서 품질·편의 높여 수상과 높은 입주율을 이끌었다
- 회사는 휴먼빌 중심으로 입주민 의견 반영한 상품을 내놨다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 일신건영이 최근 준공한 아파트에서 입주민 감사패를 잇달아 받으며 시공 품질과 입주민 만족도를 높이고 있다.
일신건영에 따르면 회사는 2022년부터 2026년까지 준공한 일부 단지에서 입주민 감사패를 받았다. 최근 준공한 여주·양평·이천·평택 지역 단지에서도 입주민 공용시설과 커뮤니티 공간 등을 조성하고 입주민 편의를 높이는 데 주력했다.
2024년 준공한 '이천 휴먼빌 에듀파크시티'는 경기도 공동주택 우수시공사 경기도지사 표창을 받았다. 2025년 준공한 '평택화양 휴먼빌 퍼스트시티'는 총 1,468가구 규모로, 입주 개시 2개월 만에 90% 이상의 입주율을 기록했다.
소규모 재건축과 가로주택정비사업에서도 입주민 감사패를 받은 사례가 있다. 2022년 준공한 '부천 괴안동 광안 소규모재건축사업'과 2026년 준공 예정인 '부천 삼하동호진주 가로주택정비사업' 등이 대표적이다.
일신건영은 1989년 창사 이후 주거 브랜드 '휴먼빌'을 중심으로 주택사업을 이어오고 있다. 회사는 입주민 의견을 반영한 공용시설과 커뮤니티 공간 조성 등을 통해 주거 품질을 높여왔다는 설명이다.
대외적인 수상 실적도 있다. 일신건영은 2003년 대통령 산업포장과 2011년 금탑산업훈장을 받았으며, 2024년 하반기 한경주거문화대상 아파트 대상과 2025년 경기도 공동주택 우수시공사에 선정됐다.
현재 분양 중인 단지에도 휴먼빌 브랜드의 상품 구성을 적용하고 있다.
천안시에서 분양 중인 '천안 휴먼빌 퍼스트시티'는 전용면적 84㎡ 단일면적, 총 1,541가구 규모로 조성된다. 실내체육관과 스크린골프, 키즈존, 오픈도서관, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.
경기도 이천시 갈산동에서 분양 중인 '이천 휴먼빌 클래스원'은 전용면적 84㎡를 중심으로 공급되며 알파룸과 팬트리 등 특화 설계와 멀티짐라운지, 에듀라운지, 키즈짐, 골프라운지 등의 커뮤니티 시설을 갖췄다.
일신건영 관계자는 "입주민이 실제 생활하는 공간인 만큼 현장의 품질과 입주 후 만족도를 높이는 데 지속적으로 노력하고 있다"며 "앞으로도 입주민의 의견을 반영한 주거상품을 선보일 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com