시흥시 '전국 지자체 일자리대상' 우수상...통산 4번째 수상

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 19일 전국 지방자치단체 일자리대상 우수상을 받았다
- 미래산업 인재 양성과 현장 중심 고용정책 성과를 인정받았다
- 시흥시는 통산 네 번째 일자리대상을 수상했다
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임병택 시장 "미래산업 육성·현장 고용정책으로 양질의 일자리 창출할 것"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 19일 서울 종로구 한국프레스센터에서 열린 고용노동부 주관 '2026년 전국 지방자치단체 일자리대상' 시상식에서 미래산업 인재 양성과 현장 중심 고용정책 성과를 인정받아 우수상을 수상했다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 이날 시상식에는 국무총리와 고용노동부 관계자, 전국 수상 지방자치단체 관계자 등 150여 명이 참석했다. 시흥시는 이번 수상으로 2019년 우수상, 2023년 최우수상, 2024년 우수상에 이어 통산 네 번째 일자리대상을 받는 성과를 거뒀다.
'전국 지방자치단체 일자리대상'은 고용노동부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 지역 일자리 정책과 성과를 종합적으로 평가해 우수 지자체를 선정하는 일자리 분야 최고 권위의 시상이다. 이번 평가는 고용률, 고용보험 피보험자 수, 취업자 수 증감률 등 정량평가와 일자리 정책의 적절성·효과성, 관계기관 협력 성과 등을 반영한 정성평가를 거쳐 진행됐다.
시흥시는 경기지역 1차 서면 평가와 중앙 2차 대면·발표 평가를 통과해 우수상과 함께 고용노동부 장관 기관 표창, 인센티브 500만 원을 확보했다.
시흥시는 바이오 클러스터 조성, 미래 기술 분야 인재 양성, 청년 엔지니어 육성, 현장 밀착형 고용서비스 운영 등을 통해 미래 일자리 기반을 강화한 점에서 높은 평가를 받았다. 아울러 중소기업의 디지털 전환(DX) 및 인공지능 전환(AX) 지원으로 생산성을 높이고 소상공인 내수 활성화를 추진해 민간 일자리 창출 기반을 확대한 점도 좋은 점수를 받았다.
임병택 시흥시장은 "제조업 여건 변화와 청년 인구 감소 등 어려운 여건 속에서도 통산 네 번째 일자리대상을 받게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 미래산업 육성과 현장 중심의 고용정책을 통해 시민들이 체감할 수 있는 양질의 일자리를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com