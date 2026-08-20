박규남 서울시의원 "서울시 골목상권 디지털 전환, 체계적 정책 필요"

AI 핵심 요약beta
- 박규남 서울시의원이 19일 소상공인 디지털 전환을 주문했다.
- 온라인 활용 자영업 매출이 비도입 대비 최대 2.98배 높았다.
- 서울시는 단계별 지원제도 마련에 나서겠다고 답했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 박규남 서울시의원(더불어민주당·동대문4)은 19일 열린 기획경제위원회 제338회 임시회 폐회중 민생노동국 업무보고에서 서울시 소상공인의 디지털 격차에 따른 매출 격차의 심각성을 질의하며, 소상공인의 디지털 전환을 위한 체계적인 정책 마련을 강조했다.
국회미래연구원이 발간한 '자영업 시장의 구조적 전환과 정책적 과제'에 따르면 온라인 플랫폼 활용 자영업자의 평균 매출은 비도입 사업자 대비 1.85~2.98배 높아 디지털 격차에 따른 매출 격차가 크게 나타났다.
20~30대 자영업자(음식·주점업 기준)의 디지털 도입률은 40% 수준이나, 60대 이상은 8.1%에도 미치지 못한 것으로 확인됐다.
박 의원은 "생계형 고령 자영업자의 디지털 적응 격차가 매출격차로 이어지는 만큼 서울시 차원의 골목상권 디지털 전환 정책을 마련해야한다"고 주문했다. 이어 "지역경제가 회복될 수 있도록 골목상권 디지털 전환을 위한 법적 기반 마련하겠다"고 덧붙였다.
이에 박경환 민생노동국장은 "꼭 필요한 정책이라 공감한다"며 "디지털 전환에 동참해 매출을 극대화할 수 있도록 단계별 지원제도를 마련하겠다"고 답변했다.
kh99@newspim.com