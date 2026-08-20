네이버 노조 "8년 개별교섭 끝내라"…전 계열사 통합교섭 선포

AI 핵심 요약beta
- 네이버 노조가 20일 분당 본사서 통합교섭 킥오프를 열었다
- 노조는 5대 요구를 내걸고 네이버에 공식 교섭을 요청하기로 했다
- 네이버제트 연봉동결 사태 해결과 계열사 통합교섭을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 민주노총 화학섬유식품산업노동조합 네이버지회(네이버 노조)는 20일 낮 12시 성남시 분당구에 위치한 네이버 본사 사옥 '1784' 1층 로비에서 '2026년 통합교섭 킥오프(선포식)'를 개최했다. 노조는 킥오프에서 통합적 노사관계 구축 등 '5대 핵심 요구 사항'을 발표하고, 네이버에 공식 교섭 요청 공문을 발송할 계획임을 밝혔다.
네이버 노조는 공식적인 킥오프 행사에 앞서, 최근 연봉동결 사태로 쟁의 국면에 돌입한 네이버제트의 문제를 해결하는 데 네이버가 직접 나설 것을 촉구했다. 노동위원회는 2차례에 걸쳐 조정을 진행했으나 조정 중지 결정을 내렸고 노조는 쟁의찬반투표를 진행해 투표율 88.6%, 찬성률 98%의 압도적인 지지로 쟁의권을 확보했다. 이날 행사는 쟁의권 확보 후 열린 첫 공식 집회다.
오세윤 네이버 노조 지회장은 제트 조합원의 호소문을 대독하며 "236만 5200시간, 제트 구성원 270명의 1년이다. 타운홀 미팅 한 번 없이, 방향을 말해 주는 사람 하나 없이, 표류하는 제페토를 우리 손으로 붙잡아 온 시간"이라며 발언을 시작했다. 이어 "지난 8월 4일 네이버는 이사회를 열어 크림 유상증자에 1300억원을 출자하기로 의결했다"며 "스노우 네이버제트 크림에 돈을 넣을지 말지는 결국 네이버가 결정한다"며 네이버에 책임을 물었다.
이날 통합교섭 당위성 발언에 나선 한미나 네이버 노조 부지회장은 "계열 법인의 핵심 근로조건을 결정하는 주주와 이사회는 결국 모기업 네이버"라며, "지난 8년간 이어진 개별 교섭 구조 속에서 계열사 간 처우 격차는 오히려 계속 벌어지고 있다"고 지적했다. 이어 "최근 1년 동안만 16개 계열사에서 150번의 교섭이 열렸고 노사가 소모한 시간만 1천여 시간에 달하지만, 네이버 본사가 합의하기 전까지 계열사 사측은 입도 벙긋 못 하다가 네이버가 합의해야 비로소 움직이는 것이 현실"이라고 비판했다.
네이버 노조는 공동성명을 통해 ▲전사 통합 경영 프로세스 개선 ▲근무 장소 선택 자율성 강화 등 환경 개선 ▲산업안전보건 관리 등 제도 개선 ▲주거 지원 등 복지 제도 확대 ▲네이버 전 계열사의 통합적 노사관계 구축이라는 통합교섭 5대 요구 사항을 발표했다. 노조는 행사 이후 네이버에 공식 교섭 요청 공문을 발송할 계획이다.
flurry327@newspim.com