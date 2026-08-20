아이씨티케이, 실리콘밸리 발명페스티벌서 금상·산타클라라 시장 특별상 수상

AI 핵심 요약beta
- 아이씨티케이가 20일 실리콘밸리 발명페스티벌서 금상을 받았다.
- VIA PUF 원천기술은 칩별 고유값을 생성해 키 탈취를 막았다.
- 회사는 정품인증 등 적용 확대와 북미 사업을 추진하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 양자보안 팹리스 기업 아이씨티케이(ICTK)가 미국 실리콘밸리 국제발명페스티벌에서 금상과 산타클라라 시장 특별상을 받았다.
20일 ICTK는 지난 14~16일 미국 캘리포니아주 산타클라라 컨벤션센터에서 열린 '2026 실리콘밸리 국제발명페스티벌'에서 금상과 '최우수 국제 혁신가상'을 수상했다고 밝혔다. 이번 페스티벌에는 31개국에서 약 400점의 발명품이 출품됐다.
회사에 따르면 수상 대상은 반도체 제조 과정의 미세한 물리적 편차를 이용해 칩마다 고유값을 생성하는 'VIA PUF'의 핵심 원천기술이다. 반도체 포토 마스크를 변형해 물리적 복제불가 기능(PUF)을 생성하는 방법으로, 보안 루트키를 메모리에 저장하지 않고 필요할 때만 칩 내부에서 재생성해 키 탈취 위험을 차단한다. 양자내성암호(PQC)와 결합하면 양자컴퓨터 공격에도 대응할 수 있다.
ICTK는 산타클라라시가 수여하는 시장 특별상 부문의 유일한 수상자로 선정됐다. 회사는 VIA PUF™ 기반 하드웨어ID 기술을 정품 인증, 위·변조 방지, 배터리 보안 분야 등으로 적용 영역을 확대할 계획이다.
이정원 ICTK 대표는 "세계 혁신의 중심인 실리콘밸리에서 VIA PUF 원천기술의 기술력과 사업화 가치를 인정받았다"며 "양자보안은 PQC 알고리즘 적용을 넘어 이를 안전하게 보호할 하드웨어 신뢰점이 함께 구축돼야 완성된다"고 말했다. 이어 "VIA PUF와 PQC를 결합한 보안체계를 다양한 산업의 신뢰 인프라로 확대하고, 북미 파트너십 구축과 보안IP 라이선스, 칩·모듈 공급 등 글로벌 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com