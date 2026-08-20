[내일날씨] 전국 흐리고 비·소나기...낮 최고 32도

AI 핵심 요약beta
- 20일 기상청이 21일 전국 비·소나기 예보했다.
- 중부지방 중심으로 새벽부터 비가 내리겠다.
- 낮 최고 27~32도, 오후 바람과 파도 강해지겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 21일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에서 비와 소나기가 내릴 전망이다.
20일 기상청에 따르면 오는 21일 새벽부터 중부지방을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 인천·경기북부, 서해5도가 10~60mm다. 서울·경기남부가 5~40mm, 강원내륙·산지가 5~40mm, 충남북부가 5~50mm, 충북중·북부가 5~30mm다. 소나기에 의한 강수량은 5~50mm다.
아침 최저기온은 21~25도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 23도 ▲강릉 23도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 25도 ▲울산 24도 ▲포항 25도 ▲제주 26도다.
낮 최고기온은 27~32도로 예상된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 29도 ▲강릉 28도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲포항 31도 ▲제주 32도다.
해상에서는 오후부터 바람이 강해지고 파도가 높아질 전망이다. 동해, 서해, 남해 앞바다의 파고는 0.5∼1.0m, 먼바다는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.
calebcao@newspim.com