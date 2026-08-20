통합위 "청소년 원스톱 지원 구축…어려움 홀로 감당하게 하면 안돼"

AI 핵심 요약beta
- 국민통합위가 20일 경주서 청소년 지원체계 토론회를 열었다.
- 정서적 위기·학교 밖·이주배경 청소년 원스톱 지원을 논의했다.
- 부처 협의로 상담·복지·의료 연계 강화 방안을 마련하기로 했다.
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위기·학교 밖·이주배경 청소년 끊김 없는 서비스 연계 논의
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 정서적 위기청소년, 학교 밖 청소년, 이주배경 청소년을 위한 청소년 원스톱 지원체계를 구축할 수 있도록 관련 부처와 협의해 나가기로 했다.
통합위는 20일 경주화백컨벤션센터에서 국민경청소통분과 주최로 '모든 청소년과 함께 성장하는 미래' 현장형 국민대화 경상권 토론회(3차)를 개최했다고 밝혔다.
이번 토론회는 청소년들이 상담·복지·교육·의료·진로·자립 등 필요한 서비스를 받으려면 여러 기관을 직접 찾아다녀야 하는 불편을 줄이고, 기관 간 연계를 강화해 중도에 지원이 끊기지 않는 지원체계를 모색하고자 마련됐다.
강민아 국민경청소통분과위원장은 개회사에서 "청소년이 도움을 요청했을 때 어느 기관을 찾아가더라도 필요한 서비스를 안내받고, 적절한 기관으로 연계돼 지원이 지속적으로 이어질 수 있는 체계를 만들어야 한다"고 강조했다.
이어 "교육·복지·상담·의료·진로·자립 서비스가 기관과 부처별로 나뉜 상황에서, 청소년과 가족이 복합적인 어려움을 홀로 감당하게 해서는 안 된다"며 "오늘 제시된 현장의 경험과 제안을 실질적인 정책 개선과 제도적 대안으로 연결하겠다"고 말했다.
행사에는 통합위 국민경청소통분과 위원을 비롯해 지역 현장전문가, 광역·기초지방자치단체와 교육청 담당자, 관계기관 종사자, 학부모, 일반 국민 등이 참석해 현행 청소년 지원체계의 사각지대를 점검하고 개선방안을 논의했다.
주제발제에 나선 서현철 서울특별시학교밖청소년지원센터장은 '청소년 원스톱 센터 구축의 필요성과 과제'를 주제로, 기관·부처·사업별로 분산된 청소년 지원체계의 현황과 법적 근거, 국내 운영사례를 설명했다.
이어진 국민대화에서는 '지금 당장 고쳐야 할 법과 제도'를 주제로 소그룹 토론이 진행됐다. 참석자들은 어디에서 시작해도 동일한 기본정보를 제공받는 공동 접수체계, 청소년의 상황에 맞는 서비스 연결과 이용 여부 확인, 중앙정부·지방자치단체·교육청·현장기관 간 역할 정립, 지역별 자원 격차를 보완하는 광역 단위 지원방안 등을 중심으로 의견을 나눴다.
통합위는 토론회에서 수렴된 의견을 향후 이어질 권역별 국민대화와 국민대토론회에서 더욱 구체화하고, 관계부처 협의를 거쳐 소외된 청소년이 필요한 지원을 적시에 받을 수 있도록 정책 제안과 제도 개선 과제를 마련해 나갈 계획이다.
the13ook@newspim.com