SH, 국민임대주택 1973가구 입주자 모집...31일부터 접수

AI 핵심 요약beta
- SH가 31일부터 국민임대주택 1973가구를 모집한다.
- 세곡·강일·마곡 등 23개 지구 1973가구 공급이다.
- 청약은 31일부터 9월 3일까지, 입주는 내년 3월 이후다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
59㎡ 이하 보증금 6000만원·임대료 38만원
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 31일부터 국민임대주택 1973가구에 대한 입주자 및 예비입주자 모집을 한다고 20일 밝혔다.
이번 공급 규모는 세곡·강일·마곡 등 23개 지구와 고덕온빛채·위례포레샤인 등 15개 단지 잔여 주택 409가구와 예비 입주자 1564가구다.
전용면적별 평균 보증금과 임대료는 ▲39㎡ 이하 보증금 3200만원, 임대료 25만원 ▲49㎡ 이하 보증금 5200만원, 임대료 34만원 ▲59㎡ 이하 보증금 6000만원, 임대료 38만원 수준이다.
일반공급 신청자는 입주자 모집 공고일인 20일 기준으로 서울특별시에 거주하는 무주택 가구 구성원이어야 한다. 가구당 도시 근로자 월평균 소득 70% 이하, 가구 총 자산 3억4500만원 이하, 가구 보유 자동차 가액 4542만원 이하여야 한다.
2023년 3월 28일 이후 출생 자녀가 있는 경우 소득과 자산 요건은 10~20%포인트(p) 가산된다. 전용면적 50㎡ 미만 주택은 경쟁시 가구당 월 평균 소득 50% 이하인 자에게 우선 배정된다. 1순위 조건은 해당 자치구와 인접구 거주 여부다.
전용면적 50㎡ 이상은 주택청약종합저축 납입 횟수에 따라 순위가 결정된다. 주택청약종합저축을 24회 이상 납입하면 1순위가 된다.
청약 접수는 이달 31일부터 다음달 3일까지 진행된다. 인터넷 사용이 어려운 청약자들은 다음달 1일부터 3일까지 SH 본사 2층 대강당에서 방문 접수가 가능하다. 후순위 접수는 다음달 16일 인터넷 접수로만 이뤄진다.
서류 심사 대상자는 10월 12일, 당첨자는 내년 2월 15일에 발표한다. 입주는 내년 3월 이후에 가능하고, 예비 입주자 입주 예정일은 개별 공지한다.
단지 배치도와 평면도, 상세 일정, 청약 방법 등은 SH 홈페이지에서 확인할 수 있다.
krawjp@newspim.com