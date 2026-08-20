[북극항로] 팬스타 '아크로호' 837TEU 선적…어떤 화물 실리나

AI 핵심 요약beta
- 해수부가 22일 팬스타 아크로호 북극항로 시범운항을 시작했다
- 부산신항∼로테르담∼그단스크 거쳐 부산으로 돌아올 계획이다
- 화학제품이 43.4%로 가장 많았고 사전조사보다 물량은 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
85개 화주사 수출화물 737TEU 선적
화학제품 43.4%…중고차·금속제품 등
[부산=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 21세기 물류의 판도를 바꿀 것으로 기대되고 있는 '북극항로' 시범운항이 오는 22일 닻을 올린다.
부산신항을 출발해 네덜란드 로테르담을 거쳐 폴란드 그단스크항까지 차례로 기항한 뒤 부산으로 돌아올 계획이다.
팬스타가 운영하는 2758TEU급 내빙컨테이너선 '아크로호'에 총 837TEU의 화물이 실린다.
◆ 화학제품 43.4% 차지…중고차·자동차부품·금속제품·제지 순
해양수산부(장관 황종우)는 오는 22일 북동항로 컨테이너선 시범운항을 실시한다고 20일 밝혔다.
이번 시범운항에는 ㈜팬스타라인닷컴의 2758TEU급 컨테이너선 '팬스타 아크로(Panstar Acro)호'가 투입된다.
아크로호는 쇄빙선 기능을 탑재한 3만5708톤급 내빙컨테이너선으로 적재량은 2758TEU 규모다. 선주는 팬스타라인닷컴(주)이다.
선박에는 화학제품, 중고차, 자동차 부품 등 다양한 화물 약 737TEU와 공(空)컨테이너 100개 등 총 837TEU가 선적되어 운항할 계획이다.
선적된 화물 중에는 화학제품이 363TEU(54건) 규모로서 전체의 43.4%를 차지했다. 이어 중고차 141TEU(52건, 16.8%), 자동차부품 113TEU(22건, 13.5%)이 뒤를 이었다(그림 참고).
그밖에 금속제품 48TEU(13건, 5.7%)와 제지 20TEU(7건, 2.4%)도 포함됐고, 기타 품목으로 152TEU(21건, 18.2%)이 포함된 것으로 파악됐다.
이수호 해수부 북극항로추진단장은 "실제 화물을 운송함으로써 북동항로의 기술·환경·상업적 활용 가능성과 화주·물류기업의 이용 수요도 함께 확인할 수 있다"고 강조했다.
◆ 사전조사 1300TEU 신청…선박 지연에 43% 놓쳐
하지만 당초 기대했던 것보다 선적 물량이 줄어든 것은 아쉬운 대목이다.
해수부가 시범운항을 준비하면서 지난 6월 사전 수요조사를 통해 파악된 물량은 총 1300TEU 규모였다. 사전조사 대비 43.3%(563TEU)나 줄어든 셈이다.
이는 시범운항에 나설 선박 결정이 지연되면서 당초 수요가 있었던 화물의 절반 가까이 놓친 셈이다. 화주 입장에서는 다른 선박으로 계약할 수밖에 없기 때문이다.
이수호 해수부 북극항로추진본부장은 "선박 결정이 지연되면서 사전 수요조사 대비 선적 물량이 줄었다"고 설명했다.
시범운항 선사인 팬스타의 권재근 대표도 "선박 결정이 늦어지면서 영업할 수 있는 기간이 부족했다"고 아쉬움을 표했다.
해수부 관계자는 "선적 물량이 사전 수요조사 때보다 줄었지만 시범운항이라는 점에서 충분한 의미가 있다"면서 "운항기간과 비용 등 기초적인 데이터를 확보하고 상업운항에 대비하는 게 중요하다"고 강조했다.
dream@newspim.com