한국거래소, 발달장애인 금융교육 위해 5000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 20일 부산서 금융교육 후원금 5000만원을 전달했다.
- 발달장애인 경제적 자립을 돕는 맞춤형 금융교육을 지원했다.
- 올해 부산 24개 기관 300여명에 8회 교육을 진행한다.
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전문 강사 방문해 총 8회 과정 진행
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자= 한국거래소가 부산 지역 발달장애인의 경제적 자립 역량 강화를 위한 금융교육 지원에 나섰다.
한국거래소는 부산 영도구장애인복지관에 장애인 교육 전문기관 피치마켓에 금융교육 후원금 5000만원을 전달했다고 20일 밝혔다.
이날 전달식에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장과 함의영 피치마켓 대표, 박기영 영도구장애인복지관 관장 등이 참석했다.
한국거래소는 지난 2024년부터 금융정보 접근성이 상대적으로 낮은 발달장애인이 일상생활에 필요한 금융지식을 익히고 경제적 자립을 준비할 수 있도록 맞춤형 금융교육을 지원하고 있다.
올해는 부산지역 복지관과 발달장애인 고용기업 등 24개 기관의 발달장애인 300여명을 대상으로 교육을 진행할 예정이다. 전문강사가 각 기관을 직접 방문해 총 8회에 걸쳐 교육을 진행한다.
정은보 한국거래소 이사장은 "이번 교육이 발달장애인들이 금융에 대한 이해를 높이고, 일상생활에서 합리적인 금융 의사결정을 할 수 있는 역량을 키우는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 누구나 금융생활에서 소외되지 않고 보다 안정적인 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com