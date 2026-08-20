국힘 대구·경북 국회의원 "2차 공공기관 TK권 이전 이유 차고 넘친다"

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대구시·경북도·TK국회의원 20일 국회서 2차 공공기관 유치전략 간담회

결의문 채택...."공정하고 조속한 이전 촉구"

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 정부의 '2차 공공기관 이전' 발표가 임박한 가운데 대구시와 경북도, TK권 국회의원들이 한자리에 모여 2차 공공기관 유치 전략을 공유했다. 또 공동 결의문을 채택하고 '공정하고 조속한 이전'을 촉구했다.

20일 국회에서 열린 '2차 공공기관 유치 전략 간담회'는 국민의힘 대구시당(위원장 이인선)과 경북도당(위원장 김형동)이 공동으로 마련했다.

대구시와 경북도, TK권 국회의원들이 20일 국회에서 '2차 공공기관 유치전략 간담회'를 열고 결의문 채택과 함께 "공정하고 조속한 추진"을 촉구했다.[사진=대구시] 2026.08.20 nulcheon@newspim.com

이날 간담회는 국민의힘 시·도당위원장, 김정기 대구시 행정부시장, 양금희 경북도 경제부지사의 모두 발언을 시작으로 국회의원과 참석자들의 2차 공공기관 이전 방향에 대한 의견 교환과 토의 순으로 진행됐다. 또 정부와 여당에 공공기관 이전의 공정하고 조속한 추진을 촉구하는 결의문도 채택했다.

이인선 국민의힘 대구시당 위원장은 "이번 공공기관 이전은 어떠한 정치적 고려나 지역 간 나눠먹기가 아니라 명확하고 객관적인 기준 아래 공정하게 추진돼야 한다"며 "특히 대구·경북은 미래 모빌리티, 로봇, AI, 반도체, 바이오 등 미래 산업 기반을 착실하게 구축해온 만큼 이와 시너지를 낼 수 있는 공공기관이 반드시 유치돼야 한다"고 강조했다.

김형동 국민의힘 경북도당 위원장은 "대구·경북은 준비가 돼 있다. 반드시 대구·경북으로 와야 할 이유는 차고도 넘친다"며 "특히 우리 경북은 첨단 제조 혁신 벨트, 스마트 물류 벨트, 애그리테크 벨트 등 미래 산업의 잠재력이 있고 그 산업을 뒷받침할 기반이 있다"며 2차 공공기관 TK권 이전 당위론을 피력했다.

양금희 경북도 경제부지사는 "지역 균형 발전의 초석이 될 2차 공공기관 대구·경북 이전을 위해 뜻을 모아준 대구·경북 지역 국회의원들에게 감사드린다"며 "경북과 대구는 반도체, 로봇, 원자력, 산림, 농업, 문화 등 대한민국 최대의 핵심 산업 인프라와 TK 신공항, 영일만항 등 글로벌 교통망을 갖춘 2차 공공기관 이전의 최적지"라고 강조했다.

김정기 대구시 행정부시장은 "대구·경북은 AI, 로봇, 모빌리티, 헬스케어 등 특화 산업과 수성알파시티, 국가 로봇 테스트필드 등 국책 실증 시설 및 이전 공공기관과 연계한 차별화된 발전 전략을 수립했다"고 밝히고 "또 대구는 9개 고속도로와 KTX·SRT 등 편리한 교통망 및 전국 최고의 교육환경 등 최적의 정주 여건을 갖추고 있어, 이러한 입지 여건과 함께 대구·경북 의원님들의 힘을 모아 주셔서 500만 시·도민이 염원하는 대구·경북 공공기관 2차 이전을 반드시 실현하기를 희망한다"고 밝혔다.

토의 과정에서 참석자들은 최근 정부의 국토 균형 발전 방향이 일부 지역으로 편중돼 있다는 점에 대해 우려를 표했다. 대구·경북은 대한민국 산업의 중심인 만큼 많은 공공기관이 이전해 지역 경제와 국토 균형 발전의 디딤돌이 돼야 한다고 의견을 모았다.

이어 이들 대구시와 경북도, TK권 국회의원들은 간담회에서 도출된 의견을 담은 결의안을 채택했다.

결의안에는 ▲제2차 공공기관 이전의 합리적이고 공정한 배치 촉구 ▲정부의 명확한 기준과 추진 로드맵 조속 마련 ▲대구·경북의 전략 산업과 연계된 맞춤형 기관 배치 촉구 등이 담겼다.

채택된 결의안은 정부에 전달될 예정이다.

nulcheon@newspim.com