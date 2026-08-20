지에프씨생명과학 'fmk', 베트남·이탈리아 독점 계약

5개월 만에 독점 공급 계약 체결…글로벌 유통망 구축 가속화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지에프씨생명과학이 자체 더마 코스메틱 브랜드 '에프엠케이(fmk)'를 통해 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있다. 지난 3월 론칭한 fmk는 5개월 만에 베트남과 이탈리아 현지 유통사와 독점 공급 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 fmk는 브랜드 출범 초기부터 해외 시장 공략에 나섰으며, 단기간 내 아시아와 유럽에서 현지 파트너를 확보했다. 현재 우크라이나, 폴란드, 홍콩 등 주요 시장의 현지 파트너사와 독점 공급 계약을 위한 세부 조건을 협의 중이다.

fmk는 단순 수출을 넘어 국가별 독점 파트너를 기반으로 안정적인 현지 유통 체계를 구축하는 전략을 추진하고 있다. 각 시장에서 유통 및 마케팅 역량을 보유한 파트너와 장기적인 판매 기반을 마련하고, 국가별 소비자 특성과 트렌드에 맞춘 제품 공급을 확대할 계획이다.

지에프씨생명과학과 이탈리아 유통사 관계자들이 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=지에프씨생명과학]

글로벌 시장 확대를 위한 규제 대응 기반도 선제적으로 구축했다. fmk의 핵심 제품인 '리쥬베네이팅 PDRN 키트'와 '브라이트닝 비타 키트'는 유럽 화장품 등록 포털(CPNP) 등록을 완료했으며, 미국 시장 진출을 위한 FDA MoCRA 관련 등록 및 규제 대응 절차도 마쳤다. 최근에는 '카밍 말차 엑소 키트'를 새롭게 출시하며 제품 포트폴리오를 확대하고 있다.

회사에 따르면 해외 유통망 구축과 함께 한국을 찾는 외국인 관광객을 대상으로 한 인바운드 K-뷰티 시장 공략에도 나선다. fmk는 지난 14일 가오픈한 동대문 '미미케이뷰티케어약국'에 입점을 확정했다. 미미케이뷰티케어약국은 월 15만~22만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되며, 이 가운데 약 60~80%가 외국인 관광객이다.

지에프씨생명과학은 해당 공간을 K-뷰티에 관심이 높은 해외 소비자들에게 fmk의 고기능성 제품을 직접 선보이는 동시에 해외 유통사 및 바이어와의 신규 비즈니스 기회를 발굴하는 글로벌 쇼케이스형 유통 거점으로 활용할 계획이다.

fmk는 오는 2027년 개최 예정인 '코스모프로프 볼로냐(Cosmoprof Worldwide Bologna)'를 비롯한 주요 글로벌 뷰티 전시회에 지속적으로 참가해 신규 바이어를 발굴하고 국가별 유통 파트너십을 확대해 나갈 예정이다. 지에프씨생명과학은 2026년 누적 5개국, 2027년까지 총 15개국의 독점 공급 네트워크를 구축할 방침이다.

지에프씨생명과학 관계자는 "fmk는 당사가 축적해 온 바이오 소재 기술과 피부과학 R&D 역량을 자체 제품 및 브랜드 사업으로 확장한 결과물"이라며 "론칭 5개월 만에 베트남과 이탈리아 독점 공급 계약이라는 첫 가시적인 성과를 확보한 데 이어 현재 추가 국가들과도 협의를 진행하고 있어 해외 사업 확대에 더욱 속도가 붙고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 계약 국가 확대를 실제 제품 공급과 매출 성장으로 연결해 fmk를 지에프씨생명과학의 새로운 글로벌 매출 성장축으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com