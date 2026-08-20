금투협, 사모운용사 백오피스 실무 교육 개설…펀드 설정부터 청산까지

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 20일 사모운용사 백오피스 교육을 개설했다.
- 수강생은 9월 10일까지 모집한다.
- 교육은 10월 20일 개강해 7일간 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 사모운용사 백오피스 실무자를 위한 전문 교육과정을 개설한다. 사모펀드 설정과 운용, 청산 절차부터 집합투자규약까지 실무 전반을 다루는 과정이다.
금융투자교육원은 '사모운용사 백오피스(운용지원·규약) 실무' 집합교육 과정 수강생을 오는 9월 10일까지 모집한다고 20일 밝혔다. 교육은 10월 20일 개강한다.
이번 과정은 사모운용사 백오피스 업무 담당자를 대상으로 사모펀드 설정과 운용, 청산 절차를 비롯해 집합투자규약 등 실무 지식을 익힐 수 있도록 구성됐다.
강의는 업계 전문가들이 맡아 실제 업무 사례를 중심으로 운용지원과 규약 작성, 실무 노하우를 공유할 예정이다. 이를 통해 사모운용사 백오피스 담당자의 실무 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.
사모펀드 운용사는 펀드 운용뿐 아니라 설정과 회계, 기준가격 산정, 투자자 보고, 규약 관리 등 백오피스 업무의 중요성이 갈수록 커지고 있다. 특히 금융당국의 내부통제와 공시 규제가 강화되면서 운용지원 실무 전문성을 갖춘 인력에 대한 수요도 확대되는 추세다.
교육은 10월 20일부터 10월 28일까지 총 7일간(23시간) 여의도 금융투자교육원에서 오후 5시부터 9시 30분까지 야간 과정으로 진행된다. 수강 신청과 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com