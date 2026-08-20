키움증권, 고척돔에서 '파트너데이' 진행

AI 핵심 요약beta
- 키움증권이 22일 고척돔서 파트너데이를 열었다
- 선수 실착 유니폼 증정과 한정판 스티커를 제공했다
- 홈런존 기금 1억원은 유소년 야구 지원에 쓰인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자= 키움증권이 키움히어로즈와 KIA타이거즈 경기를 찾은 팬들을 대상으로 선수 실착 유니폼 증정 등 다양한 이벤트를 선보인다.
키움증권은 오는 22일 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움히어로즈와 KIA타이거즈 경기에서 '키움증권 파트너데이'를 진행한다고 20일 밝혔다.
경기 당일 선수단은 '키움증권 파트너데이' 스페셜 유니폼과 모자를 착용하고 경기에 나선다. 경기 전 B게이트에서는 선수 실착 유니폼 증정 이벤트 응모 부스를 운영한다. 회사는 추첨을 통해 이날 선수들이 실제 경기에서 착용한 스페셜 유니폼을 증정할 예정이다.
이벤트 응모자 전원에게는 키움증권 공식 캐릭터 '키우마'와 키움히어로즈가 함께한 디자인의 한정판 스티커를 제공한다.
시구와 시타에는 키움증권 고객 대상 이벤트를 통해 선정된 목동중학교 서민혁 교사와 강준수 학생이 나선다. 서 교사는 평소 학생들을 격려하고 친구들과의 단합을 위해 함께 야구장을 찾았던 강군에게 졸업 전 특별한 추억을 선물하고자 사연을 신청했다.
'키움증권 홈런존' 시상식도 함께 진행된다. 성혜정 키움증권 ESG추진팀 이사가 시상을 맡으며 수상자는 김웅빈 선수다. 김 선수는 지난달 21일 고척스카이돔에서 열린 삼성과의 경기에서 '키움증권 홈런존'에 홈런을 기록했다. 김 선수에게는 상금 100만원을 수여한다.
키움증권 홈런존은 해당 구역에 홈런이 나올 때마다 500만원의 기금을 적립하는 방식으로 운영된다. 지난 7월 한 달간 총 6개의 홈런이 나오면서 3000만원의 기금을 조성했다. 7월 말 기준 누적 금액은 1억원이다. 조성된 기금은 시즌 종료 후 유소년 야구 발전 지원사업에 사용될 예정이다.
키움증권 관계자는 "야구장을 찾은 팬들이 다양한 이벤트를 통해 즐거운 추억을 만들 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 스포츠와 금융을 함께 즐길 수 있는 다양한 마케팅 활동을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com