메리츠증권, 금융 플랫폼 MOUM에 위불 '베가 AI' 탑재

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권이 20일 모음에 베가 AI를 탑재한다고 밝혔다.
- 모음은 다음달 1일 출시해 투자정보 서비스를 제공한다.
- 양사는 APAC AI 투자 콘텐츠 사업도 공동 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아시아·태평양 AI 투자 플랫폼 공동 추진
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자 = 메리츠증권이 오는 9월 출시하는 금융 플랫폼 '모음(MOUM)'에 위불의 금융 특화 인공지능(AI) 엔진 베가(Vega) AI를 탑재한다.
20일 메리츠증권에 따르면 모음은 다음달 1일 출시될 예정이다. 메리츠증권은 위불과의 전략적 파트너십에 따른 독점 계약을 기반으로 생성형 AI 기반 투자정보 서비스를 제공할 계획이다.
베가 AI는 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 투자자의 질문을 이해하고 금융 데이터를 분석하는 AI 투자엔진이다. 특정 기업의 최근 실적이나 주가 변동 배경을 질문하면 관련 공시와 실적, 뉴스 등을 분석해 핵심 내용을 정리하는 방식이다.
위불은 미국을 중심으로 성장한 글로벌 온라인 증권 플랫폼으로 최근 생성형 AI와 AI 에이전트 기술을 활용해 금융 플랫폼 사업 영역을 확대하고 있다.
메리츠증권은 향후 베가 AI를 모음 전반에 적용해 정보 탐색부터 분석, 투자 판단까지 하나의 플랫폼에서 지원하는 에이전틱 AI 금융 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.
에이전틱 AI는 이용자의 목적을 파악해 필요한 정보를 스스로 탐색, 비교, 분석하는 방식이다. 이용자가 최근 실적이 개선된 미국 반도체 기업과 관심종목의 비교를 요청하면 관련 기업의 실적과 공시 자료를 토대로 비교 결과와 판단 근거를 제시하는 형태다.
양사는 이번 협력을 글로벌 플랫폼 사업으로도 확대한다. 각사의 AI 기술과 금융 콘텐츠 역량을 결합해 아시아·태평양(APAC) 지역의 AI 투자 콘텐츠와 플랫폼 사업을 공동 추진할 예정이다.
이장욱 메리츠증권 이노비즈본부장은 "베가 AI 탑재는 AI 기능 하나를 추가하는 것이 아니라 투자자가 정보를 찾고 해석하는 방식 자체를 바꾸는 출발점"이라며 "AI가 이용자의 목적을 이해하고 필요한 정보를 스스로 탐색·분석해 투자 판단을 돕는 차세대 AI 금융 플랫폼으로 발전시키겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com