DYP, 제네시스 GV90 배터리 핵심부품 공급

AI 핵심 요약beta
- DYP가 20일 제네시스 GV90 배터리 핵심부품을 공급했다.
- 캡 어세이는 각형 배터리 기밀 유지와 열폭주를 막았다.
- DYP는 엔진부품 기술로 전동화 부품 사업을 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 부품 기업 DYP가 제네시스의 대형 전기 SUV 'GV90'에 탑재되는 각형 배터리의 핵심 부품을 공급한다고 20일 밝혔다.
DYP가 공급하는 '캡 어세이'는 각형 배터리 셀의 상단을 밀봉하는 부품이다. 전극 단자와 안전 벤트, 전해액 주입구 등이 하나로 집약된 구조로, 셀 내부의 기밀을 유지하면서 이상 압력 발생 시 가스를 배출해 열폭주를 방지한다.
회사에 따르면 DYP는 1960년대 창립 이래 60여 년간 자동차 엔진용 피스톤을 개발·양산해 온 부품소재 전문 기업이다. 고온·고압의 가혹한 환경에서 견디는 엔진 부품 개발 과정에서 축적한 소재 및 표면처리 기술이 배터리 부품의 품질 요구사항과 맞닿아 있다.
이번 공급은 DYP의 사업 구조 전환을 보여주는 사례다. 회사는 기존 엔진부품 사업과 함께 배터리부품, 인버터용 방열모듈, 수소차 연료전지 부품 등 전동화 부품 사업을 다각화하고 있다.
DYP 관계자는 "플래그십 모델에 적용되는 부품인 만큼 요구되는 품질 수준이 매우 높았고, 이를 충족한 것은 당사의 기술력 및 품질 관리 역량이 검증된 결과"라며 "축적된 제조역량을 기반으로 전동화 부품 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com