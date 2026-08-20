금투협, 신탁 실무 교육 개설…PB·자산관리 역량 키운다

AI 핵심 요약beta
- 금융투자교육원이 20일 신탁업무 이해 과정을 개설했다.
- 신탁과 자산관리 담당자를 대상으로 9월 10일까지 모집한다.
- 10월 21일 개강해 사례 중심 실무교육을 7일간 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 신탁과 자산관리 업무 담당자를 위한 실무 교육과정을 개설한다. 신탁재산 운용 방법과 업무 프로세스를 사례 중심으로 교육해 실무 전문성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
금융투자협회 금융투자교육원은 '신탁업무 이해' 집합교육 과정 수강생을 오는 9월 10일까지 모집한다고 20일 밝혔다. 교육은 10월 21일 개강한다.
이번 과정은 금융투자회사의 신탁과 자산관리, 프라이빗뱅커(PB) 업무 종사자를 대상으로 마련됐다. 금전과 재산, 부동산 등 신탁재산별 운용 방법을 익히고 신탁 업무 전반의 프로세스를 이해할 수 있도록 구성했다.
강의는 신탁업무를 수행하는 현업 전문가가 맡는다. 실제 사례를 중심으로 신탁상품의 구조와 운용 노하우, 실무 경험을 공유해 업무 이해도를 높일 예정이다.
최근 고령화와 자산승계 수요가 확대되면서 신탁은 단순 재산 보관을 넘어 상속과 증여, 부동산 관리, 자산관리 등으로 활용 범위가 넓어지고 있다. 이에 따라 금융권에서도 신탁 전문인력 확보와 실무 역량 강화의 중요성이 커지는 추세다.
교육은 10월 21일부터 11월 4일까지 총 7일간(27시간) 여의도 금융투자교육원에서 주 3회(월·수·금) 야간 과정으로 진행된다. 수강 신청과 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
plum@newspim.com