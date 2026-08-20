에스피소프트, 불법촬영 이미지 차단 기술 확보

AI 핵심 요약beta
- 에스피소프트가 20일 ETRI 불법촬영 이미지 차단기술을 도입했다.
- 딥러닝으로 정지영상을 분석해 불법촬영물 여부를 판별해 차단했다.
- 이미지 규제 확대에 맞춰 월구독형 솔루션 공급을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에스피소프트가 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 불법촬영 이미지 차단 기술을 도입했다고 20일 밝혔다.
도입한 기술은 딥러닝 기반으로 사용자가 게시하려는 정지영상을 실시간으로 분석·대조해 불법촬영물 여부를 판별한다. 해당 콘텐츠는 자동으로 차단·제한된다.
회사에 따르면 방송미디어통신위원회가 지난달부터 불법촬영 동영상 차단 의무를 이미지까지 확대해 시행 중이다. 이에 따라 콘텐츠 공급 사업자들은 하반기부터 제도 대응을 위한 솔루션 도입이 필수적인 상황이다.
에스피소프트는 이미 다수의 미디어 콘텐츠 유통사에 콘텐츠 DNA 추출 및 필터링 기술 기반 불법촬영물 차단 솔루션을 공급하고 있다. 최근에는 생성형 AI 기반 딥페이크 탐지 애플리케이션 '딥페이크 탐지기'를 출시했다.
회사는 새로 확보한 기술과 딥페이크 탐지 기능을 결합해 불법촬영 이미지 차단 솔루션을 다양한 고객에게 공급할 계획이다. 규제 확대에 따라 부가통신사업자를 대상으로 월 단위 사용료 기반 매출 모델을 구축할 방침이다.
회사 관계자는 "이번에 도입한 기술은 이미지 분야 국내 인증을 획득한 유일한 기술"이라며 "제도가 강화되고 있는 유해 콘텐츠 차단 분야에서 경쟁력을 확보할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com