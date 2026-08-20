쓰리에이로직스, 정보보안 국제인증 ISO/IEC 27001 획득

AI 핵심 요약beta
- 쓰리에이로직스가 20일 ISO/IEC 27001:2022 인증을 획득했다.
- 정보보안 관리체계와 접근통제 심사를 통과해 국제 표준을 인정받았다.
- 정품인증과 DPP 사업을 본격화해 글로벌 시장을 공략한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= NFC 팹리스 기업 쓰리에이로직스가 정보보안 경영시스템 국제 표준인 'ISO/IEC 27001:2022' 인증을 획득했다고 20일 밝혔다.
ISO/IEC 27001은 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 정보보안 분야 국제 인증으로, 정보보호 정책과 물리적 보안, 정보접근 통제 등 보안 관리체계 전반에 대한 심사를 통과해야 획득할 수 있다.
회사에 따르면 이번 인증으로 NFC/RFID 태그 기반 정품인증 및 DPP(디지털 제품 여권) 플랫폼 개발·운영 과정에서의 보안 관리 역량을 국제적으로 인정받게 됐다. 사이버 위협으로부터 주요 제품과 서비스를 보호할 수 있는 기반을 마련했다.
쓰리에이로직스는 이번 인증을 계기로 정품인증 솔루션과 DPP 사업을 본격화할 계획이다. 유럽 등 글로벌 시장에서 요구되는 DPP 규제에 선제적으로 대응하며 경쟁력을 강화할 방침이다.
회사는 이미 NFC 태그 2종(TNP200M, TNP300M)과 듀얼밴드 태그 1종(TDP500MU)을 개발해 양산 중이며, SaaS(Software as a Service) 기반의 'Nedges' 플랫폼을 통해 고객사에 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.
쓰리에이로직스 관계자는 "이번 인증 획득은 당사 플랫폼의 정보보안 수준이 국제 표준을 충족함을 입증한 것"이라며 "고도의 보안 기술을 바탕으로 신뢰받는 정품인증 및 DPP 솔루션을 제공해 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com