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급락 때마다 '삼전닉스' 담은 개미…외국인은 매도 전환

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AI 핵심 요약

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  • 개인투자자들 이달 삼성전자·SK하이닉스를 대거 사들였다
  • 개인은 8월 3~19일 두 종목에 5조5299억원 순매수했다
  • 외국인은 금리 변수 따라 매도·매수 오가며 수급을 조절했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월 개인 순매수 1·2위 'SK하이닉스·삼성전자'
코스피 반등 구간서 외국인 다시 '사자'
AI 메모리 수요·공급 제약에 실적 전망 견조
"외국인, 추세적 복귀는 금리 안정이 변수"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자와 SK하이닉스가 이달 들어 급등락을 반복하는 가운데 개인투자자들이 주가가 크게 떨어질 때마다 두 종목을 집중적으로 사들이고 있다. 이달 개인이 삼성전자와 SK하이닉스를 순매수한 금액은 5조5000억원을 넘어섰다.

외국인은 반도체주가 반등하는 구간에서 두 종목의 매수를 늘린 반면 증시가 급락할 때는 대규모 매도에 나섰다. 개인은 메모리 업황과 실적 전망이 유지되고 있다는 점에 주목해 주가 하락 시 매수에 나선 반면, 외국인은 미국 장기금리 등 대외 변수에 따라 매매 규모를 조절하는 양상이 나타났다.

20일 한국거래소에 따르면 이달(8월3일~19일까지) 개인투자자는 SK하이닉스와 삼성전자를 각각 3조4325억원, 2조974억원 순매수했다. 국내 증시 전체 종목 가운데 개인 순매수 1·2위로, 두 종목의 합산 순매수액은 5조5299억원에 달한다.

외국인의 누적 수급은 두 종목에서 차이를 보였다. 같은 기간 SK하이닉스를 2조948억원 순매도한 반면 삼성전자 보통주는 1259억원 순매수했다. 다만 지수가 크게 하락한 날에는 외국인 매도가 두 종목에 동시에 집중됐고 개인은 순매수 규모를 확대했다.

[AI 일러스트 = 이나영 기자]

코스피가 지난 3일 5.12% 급락하자 개인은 삼성전자 2조973억원, SK하이닉스 2조1745억원을 순매수했다. 하루 동안 두 종목에 들어간 개인 자금만 4조2718억원이다. 반면 외국인은 삼성전자 9521억원, SK하이닉스 1조7685억원을 순매도해 총 2조7206억원을 팔았다.

코스피가 6일 4.58% 하락하면서 개인 매수세는 다시 확대됐다. 6~7일 개인은 삼성전자와 SK하이닉스를 합쳐 3조4243억원 순매수한 반면 외국인은 2조8889억원 순매도했다.

이후 반도체주가 반등하자 외국인 수급도 순매수로 전환했다. 지난 11일부터 18일까지 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 합쳐 7조원 넘게 순매수했다. 메모리 공급 부족 장기화 전망과 인공지능(AI) 투자 확대, 주주환원 기대가 부각되면서 외국인 매수가 반도체 대형주에 집중됐다. 

19일 미국 장기금리가 급등하면서 코스피가 5.80% 하락하자 외국인은 다시 대규모 매도에 나섰다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 7.82%, 9.75% 급락했다. 외국인은 SK하이닉스를 1조8255억원, 삼성전자를 1조421억원 순매도했다. 반대로 개인은 삼성전자 1조7883억원, SK하이닉스 2조1249억원을 순매수했다. 

이날 두 종목은 전날 급락에서 벗어나 큰 폭으로 반등하고 있다. 장중 삼성전자는 9%대, SK하이닉스는 12%대 상승하며 전날 낙폭을 상당 부분 만회했다.

떨어질 때마다 사는 개미…실적 전망은 여전히 '견조'

개인이 삼성전자와 SK하이닉스의 급락 때마다 매수 규모를 늘리는 배경에는 최근 주가 하락에도 메모리 업황과 실적 전망이 크게 달라지지 않았다는 판단이 자리한 것으로 분석된다.

최근 반도체주의 변동성을 키운 요인은 미국 장기금리 상승이다. 미국 30년물 국채금리가 지난 2007년 이후 최고 수준까지 오르면서 최근 상승 폭이 컸던 AI와 반도체주를 중심으로 매물이 출회됐다. 19일에도 장기금리 상승과 함께 외국인이 6거래일 만에 순매도로 돌아서면서 삼성전자와 SK하이닉스의 낙폭이 커졌다.

반면 반도체 업황에 대한 증권가의 전망에는 큰 변화가 없다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가가 이어지는 가운데 공급 제약으로 메모리 가격 상승세도 지속될 것이란 전망이다.

삼성전자에 대해서는 최근 주가 하락과 펀더멘털 사이에 괴리가 있다는 분석이 나온다. AI 인프라 투자가 실제 수익으로 연결되는 시기가 앞당겨지면서 메모리 수요의 지속 가능성도 높아지고 있다는 판단이다.

이창민 KB증권 연구원은 "최근 삼성전자 주가 하락은 펀더멘털과 무관한 미국 장기 국채금리 상승 우려 때문"이라며 "AI 투자의 3년 내 회수 가능성이 높아지고 있어 향후 AI 조기 수익화가 금리 상승 우려를 완화할 것으로 전망된다"고 말했다.

SK하이닉스 역시 AI 메모리 수요 증가와 공급 제약이 동시에 이어질 것으로 전망된다. 증권가에서는 HBM4 신규 양산 등이 범용 D램 생산 여력을 제한하면서 메모리 공급 부족이 오는 2028년까지 이어질 가능성이 있다고 보고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 20일 코스피 지수가 전 거래일보다 209.17포인트(3.23%) 오른 6680.34에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 19.53포인트(2.37%) 오른 843.99에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1389.3원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.20 kunjoo@newspim.com

"외국인 반도체 떠난 건 아냐…금리 안정이 '귀환' 관건"

외국인의 최근 매매 흐름을 두고는 국내 반도체주에 대한 시각이 근본적으로 바뀌었다기보다 시장금리와 증시 변동성에 따라 매수 강도를 조절하고 있다는 분석에 무게가 실린다.

실제 전날(19일) 급락 직전까지 외국인은 5거래일 연속 코스피를 순매수했다. 이 기간 순매수액은 약 9조5000억원으로 삼성전자와 SK하이닉스에 매수 자금이 집중됐다. 외국인 자금이 반도체 대형주로 유입되면서 코스피도 빠르게 반등했다.

이달 전체 수급에서도 외국인의 반도체 전면 이탈로 보기는 어렵다는 분석이다. 외국인은 지난 3~19일 SK하이닉스를 2조948억원 순매도했지만 삼성전자 보통주는 1259억원 순매수했다. SK하이닉스도 누적으로는 순매도를 기록했지만 반도체주가 반등한 11~18일에는 삼성전자와 함께 대규모 순매수가 유입됐다. 

김재승 현대차증권 연구원은 "코스피가 반도체를 중심으로 반등하고 있다"며 "외국인 순매수가 7월 이후 지수 방향성을 결정하고 있다"고 분석했다. 

반도체 업체들의 주주환원 확대도 향후 외국인 수급에 영향을 미칠 변수로 꼽힌다. 실적 개선으로 현금 창출력이 높아지는 가운데 자사주 매입·소각과 배당 확대가 주가의 수급 부담을 낮추고 외국인 자금 유입에도 긍정적으로 작용할 수 있다는 분석이다.

SK하이닉스는 최근 40조원 규모의 자사주 취득과 전량 소각을 결정했다. 오는 11월19일까지 발행주식총수의 약 3.3%에 해당하는 2407만주를 장내에서 매입한 뒤 전량 소각할 예정이다. 삼성전자 역시 반도체 호황에 따른 현금 창출력 확대를 바탕으로 주주환원이 강화될 가능성에 증권가가 주목하고 있다. 

김운호 IBK투자증권 연구원은 "SK하이닉스는 펀더멘털 대비 하락한 주가가 반등하는 계기가 될 것"이라며 "수급 개선에 영향을 미칠 수준으로 판단한다"고 분석했다.

다만 실적 개선과 주주환원만으로 외국인의 추세적인 순매수 복귀를 단정하기는 어렵다는 분석도 나온다. 최근 외국인 매매가 미국 장기금리 움직임에 민감하게 반응하고 있는 만큼 금리 안정 여부가 반도체주 수급의 주요 변수가 될 수 있어서다.

이재원 연구원은 "향후 코스피의 추세적 반등에는 외국인 순매수 복귀 및 빠른 주주환원 정책 발표가 필요하다"며 "하이퍼스케일러의 AI 투자가 회사채 발행과 외부 차입을 동반하는 자본 집약적 국면으로 진입한 만큼 시장금리 안정도 투자 지속성과 반도체 수급을 결정할 핵심 조건"이라고 진단했다.

nylee54@newspim.com

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與 '지명직 최고위원 2인' 누구 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀 만에 사무총장·정책위의장 등 핵심 당직 인선을 단행하면서, 당대표가 권한을 가진 지명직 최고위원 2명 인선에 관심이 쏠리고 있다. 특히 지명직 2명의 인선에 따라 현재 3명(최민희, 이성윤, 한민수 최고위원), 2명(박선원, 서미화 최고위원)으로 나뉜 지도부 내 계파 역학구도에 변화가 가능하다는 점에서 더욱 이목이 집중된다. 이와 별도로 당 안팎에서는 청년·노동계 대표성 강화에 대한 필요성이 제기되고 있다. 청년, 노동계 발탁은 김 대표의 공약이기도 하다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 신임 대표가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당기를 흔들고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆김민석, 핵심 당직 인선 마무리…'능력주의' 기조 선명 김 대표는 지난 18일 4선 한정애 의원을 당 살림을 총괄하는 사무총장에, 3선 권칠승 의원을 당 정책을 총괄하는 정책위의장에 각각 임명했다. 김 대표는 당선 직후인 지난 17일에는 당대표 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명한 데 이어 '당 4역' 인선까지 이틀 만에 마무리하며 지도부 구성에 속도를 냈다. 박성준 수석대변인은 "인선의 기본 원칙과 기준은 능력"라며 "능력을 최우선으로 고려했다"고 밝혔다. 과거 지도부에서 흔히 볼 수 있었던 지역과 계파를 안배한 '기계적 탕평'과는 차별화된 행보로 해석된다. 한정애 사무총장과 권칠승 정책위의장은 모두 문재인 정부에서 장관(한정애 환경부 장관, 권칠승 중소벤처기업부 장관)을 지낸 실무 능력이 검증된 중진들이면서도 계파색이 옅다는 공통점이 있다. 이는 전당대회 과정에서 깊어진 당내 갈등을 수습하면서도 2028년 총선 대비 조직·정책 역량을 강화하겠다는 김 대표의 의중이 반영된 결과로 풀이된다. 특히 한 사무총장은 전임 정청래 대표 체제에서 정책위의장을 역임했다. 김 대표도 전날 전남광주 국립5·18민주묘지 참배 일정을 마친 후 취재진과 만나 "당 운영의 최우선 가치는 능력"이라며 인위적 통합보다는 '실력'으로 당을 이끌어가겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 김민석 민주당 대표와 최고위원들이 부산 현장 최고위원회를 마친 후 함께 손을 잡았다. [사진=김민석 페이스북] ◆김민석, '청년 1명 + 노동계 1명' 공언...청년은 경선 방식 가능성 높아 민주당 최고위원회는 당대표와 원내대표, 선출직 최고위원 5명, 지명직 최고위원 2명 총 9명으로 구성된다. 당내에서는 지명직 최고위원 중 1석을 청년에 배정하는 방안을 사실상 확정한 것으로 보고 있다. 나머지 1석에는 노동계를 대표할 수 있는 인사가 기용될 가능성이 거론된다. 김 대표는 지난 10일 경선기간 중 기자회견에서 "지명직 최고위원 가운데 한 명은 청년 선출 최고위원으로 하고, 또 한 명은 노동계를 대표하는 최고위원으로 지명하겠다"며 "바로 노동계 의견을 들어 지도부에 모시고 함께 상의하겠다"고 약속한 바 있다. 최민희 최고위원도 이날 부산에서 열린 첫 최고위원회의에서 "민주적 절차를 거쳐서 청년 최고위원을 선출했으면 좋겠다"며 경선 방식을 제안했다. 당 안팎에선 청년 최고위원 후보군으로 김형남 전 군인권센터 사무국장(1989년생), 정민철 전 민주당 정책위원회 부의장(2001년생), 신인규 변호사(1986년생), 김규현 변호사(1985년생) 등이 거론되고 있다. 노동계 후보군은 아직 구체적으로 거론되는 인물은 없으나, 김 대표가 노동계 의견을 청취하겠다고 밝힌 만큼 공식, 비공식 논의가 이어질 것으로 보인다. [대전=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한민수, 이성윤, 서미화, 박선원, 최민희 최고위원이 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열린 '더불어민주당, 제3차 정기전국당원대회'에서 당선 인사를 하고 있다. 2026.08.17 jk31@newspim.com ◆과거식 여성·호남 배려 인선 불필요..."전문성과 이력에 집중할 것" 전망도  과거 민주당 지도부에서는 관행적인 탕평을 위해 여성 또는 호남권 인사를 지명직 최고위원으로 임명하는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다는 게 여권의 예상이다. 현재 선출직 최고위원 5명 가운데 호남 출신이 다수를 차지하고 있어 호남권 추가 인선은 필요하지 않다는 관측이 우세하다. 최민희 최고위원을 제외하고 박선원(전남 나주), 서미화(전남 무안), 이성윤(전북 고창), 한민수(전북 익산) 최고위원은 모두 출생지가 호남이다.  민주당 관계자는 기자에게 "이번 최고위원에는 여성과 장애인 인사가 이미 포함됐다. 게다가 호남 출신 인사가 다수 들어갔기 때문에 지명직 최고위원의 경우 과거처럼 지역 배분에 초첨이 맞춰지지 않을 가능성이 크다"고 귀띔했다. 이 관계자는 이어 "영남권 목소리가 없다는 점은 아쉬운 부분"이라며 "김 대표가 계속 능력을 강조한 만큼 분야별 전문성이나 이력에 집중할 것"이라고 전망했다. seo00@newspim.com 2026-08-20 06:00
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이강인, A마드리드 데뷔전 결승골 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보다 짜릿한 데뷔전이 있을 수 있을까. 이강인이 라리가 복귀전이자 아틀레티코 마드리드 이적 후 첫 라리가 공식전에서 환상적인 결승골을 터뜨리며 팀의 개막전 완승을 이끌었다. 이강인은 20일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026-27시즌 라리가 1라운드에서 후반 12분 교체 투입된 지 13분 만에 선제 결승골을 작렬시켰다. 아틀레티코 마드리드는 이강인의 선제 결승골과 바에나의 쐐기골로 말라가를 2-0으로 꺾으며 승점 3을 챙겼다.  [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다.2026.08.20 psoq1337@newspim.com 전반전 아틀레티코는 말라가의 촘촘한 수비벽에 고전하며 0-0으로 마쳤다. 디에고 시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테를 투입하며 변화를 꾀했지만 공격 활로는 쉽게 열리지 않았다. 후반 12분 시메오네 감독은 승부수를 던졌다. 카를로스 마르틴, 호드리고 멘도사, 아르나우 오르티스를 빼고 이강인과 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 투입했다. 이강인은 루크만과 투톱을 이루며 처진 공격수 역할로 나섰다. 투입 직후 이강인은 존재감을 과시했다. 후반 14분 30여ｍ 거리에서 과감한 왼발 중거리슛을 날렸다. 후반 20분에는 페널티아크에서 왼발 감아차기 슈팅으로 또 한 번 골문을 겨냥했다. 이어 날카로운 크로스로 코너킥을 유도하며 아틀레티코 공격에 활력을 불어넣었다. [마드리드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 2026.8.20 psoq1337@newspim.com 후반 25분. 오른쪽 측면에서 다비드 한츠코의 롱패스를 가슴으로 컨트롤한 이강인은 중앙으로 파고들며 수비 3명을 순식간에 제친 뒤 페널티아크 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅을 날렸다. 공은 말라가 골문 오른쪽 상단으로 정확히 빨려 들어갔다. 아틀레티코 홈 팬들의 우레 같은 환호가 터져 나왔고 이강인은 홈 관중 앞에서 무릎 슬라이딩을 하며 어퍼컷을 날렸다. 이강인의 이번 데뷔골은 2023년 6월 4일 마요르카전에서 마지막 라리가 골을 기록한 지 정확히 1173일 만에 터진 스페인 1부 리그 복귀골이기도 하다. 이강인의 골로 기선을 제압한 아틀레티코는 경기 흐름을 완전히 장악했다. 후반 28분에는 루크먼에게 환상적인 침투 패스를 찔러줬지만 루크먼의 슈팅이 상대 골키퍼 선방에 막히며 어시스트는 무산됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인이 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣고 동료의 축하를 받고 있다. 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 이강인은 경기 막판까지 헌신적인 플레이를 이어갔다. 후반 28분 아데몰라 루크먼에게 같은 침투 패스를 찔러 넣으며 기회를 창출했다. 후반 40분에는 강력한 태클로 상대 공격을 끊어내며 역습의 발판을 마련했다. 후반 42분 역습 과정에서 유려한 드리블로 상대의 반칙과 경고를 유도했다. 후반 40분에는 쐐기골이 터졌다. 알렉스 바에나가 페널티박스 왼쪽 바깥에서 얻어낸 프리킥을 직접 오른발로 골문 오른쪽 상단에 꽂아넣으며 2-0을 만들었다. 경기 종료 후 이강인은 '매치 MVP'에 선정됐다. 33분을 소화하며 1골 1도움에 버금가는 활약으로 아틀레티코의 개막전 승리를 견인한 공로를 인정받았다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 20일(한국시간) 2026-27시즌 라리가 1라운드 후반 선제 결승골을 넣은 이강인. [사진=아틀레티코 마드리드 SNS] 2026.08.20 psoq1337@newspim.com 올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 병역법상 해외 출국 문제로 뒤늦게 팀에 합류하며 프리시즌을 충분히 소화하지 못했다. 이로 인해 개막전 선발 명단에서 제외됐지만 교체 카드로 투입되자마자 팀의 공격 전개를 완전히 바꿔놓았다. 이강인의 데뷔골은 올 시즌 아틀레티코 마드리드의 첫 번째 라리가 득점이기도 하다. 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 자신의 가치를 제대로 입증한 이강인은 새 시즌 AT 마드리드 공격의 핵심 첨병 역할을 예고했다. psoq1337@newspim.com 2026-08-20 06:43

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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