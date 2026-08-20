미래에셋증권, '미래에셋 IMA 4호' 1000억원 모집

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권이 20일 IMA 4호를 출시했다.
- 24일부터 27일까지 1000억원을 선착순 모집했다.
- 만기 3년 상품으로 기준수익률을 5%로 올렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기준수익률 연 5%로 상향…초과수익 40% 성과보수
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 설희 인턴기자 = 미래에셋증권이 '미래에셋 종합투자계좌(IMA) 4호'를 출시하고 오는 24일부터 27일까지 총 1000억원을 선착순 모집한다.
20일 미래에셋증권에 따르면 미래에셋 IMA 4호는 만기 3년의 실적배당형 상품으로 최소 가입금액은 100만원이다. 모집 기간 중 한도가 소진되면 조기 마감될 수 있다.
이번 상품은 최근 금리 환경을 반영해 성과보수의 기준이 되는 기준수익률을 기존 연 4%에서 연 5%로 상향했다. 기준수익률을 초과하는 수익에는 40%의 성과보수율이 적용된다.
다만 기준수익률은 목표수익률을 의미하지 않는다. IMA는 운용 성과에 따라 수익이 결정되는 실적배당형 상품이다.
미래에셋증권이 원금에 대한 지급 의무를 부담하며 운용성과에 따라 수익을 지급한다. 금리 수취형 자산을 통해 안정적인 금리 수익을 추구하고, 글로벌 혁신기업과 메자닌 등에 투자해 추가 수익 창출을 목표로 한다.
주요 투자자산은 공모·사모 회사채와 인수금융, 매출채권 유동화대출, 전환사채(CB)·교환사채(EB) 등 메자닌, 비상장주식(RCPS) 등이다.
상품 출시를 기념해 온라인 가입 고객을 대상으로 이벤트도 진행한다. 미래에셋증권은 IMA 최초 가입 고객에게 가입금액에 따라 모바일 상품권을 지급하고 기존 가입 고객에게도 추첨을 통해 사은품을 제공할 예정이다.
미래에셋증권 관계자는 "앞서 출시한 IMA 1호부터 3호까지 모두 완판되며 고객들의 높은 관심을 확인했다"며 "고객 수요가 지속적으로 확대되고 있는 만큼 다양한 투자자산과 운용전략을 활용해 상품 경쟁력을 높여나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com