중견련, '제4기 중견기업 투자 리더스 포럼' 개강

AI 핵심 요약beta
- 중견련이 19일 삼일PwC와 제4기 투자 포럼을 개강했다.
- 포럼은 AI·바이오 등 현안 중심 11주 과정으로 구성했다.
- 김현철 부회장은 투자로 성장 모멘텀을 갱신해야 한다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국중견기업연합회는 지난 19일 섬유센터에서 삼일PwC와 공동으로 '제4기 중견기업 투자 리더스 포럼' 개강식을 개최했다고 20일 밝혔다.
'4기 포럼'은 AI·바이오·자본시장·M&A·기후위기·부동산 등 중견기업 핵심 경영 현안을 중심으로 신사업 투자 역량·기업가정신 강화를 위한 분야별 전문가 특강과 토론 기반 워크숍 등 11주 과정으로 구성했다.
'중견기업 투자 리더스 포럼'은 건강한 민간 주도 투자 생태계 조성에 기여하기 위해 2023년 중견련이 출범한 중견기업-투자·정책금융기관 협력 네트워크다.
김현철 중견련 상근부회장은 "AI 시대, 기업의 독보적인 경쟁력은 기술 패러다임 변화에 따른 새로운 기회를 빠르게 발굴, 적극적인 투자를 통해 새로운 성장의 모멘텀을 끊임없이 갱신하는 역량에 달려 있다"라며 "중견기업 투자 리더스 포럼이 급격한 경제·산업 변화의 흐름을 정확히 짚어, 실효적인 비즈니스 혁신 전략을 모색하는 의미 있는 교류와 숙의의 장으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 강조했다.
개강식에는 장철민 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 간사, 김현철 중견련 상근부회장, 민준선 삼일PwC 딜부문 대표, 중견기업 임원 및 투자기관 관계자 등이 참석했다.
tack@newspim.com