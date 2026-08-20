제22회 제천국제음악영화제, 경쟁부문 심사위원 12명 공개

AI 핵심 요약beta
- 제22회 제천국제음악영화제가 20일 심사위원단 12인을 공개했다.
- 콩 리데·모은영·유지태·김태성 등 영화음악 전문가가 참여했다.
- 영화제는 9월 3일부터 8일까지 제천서 6일간 열린다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제22회 제천국제음악영화제가 올해 경쟁부문을 심사할 국내외 영화·음악계 전문가 12인의 심사위원단을 공개했다.
제천국제음악영화제는 콩 리데 태국영상자료원 부원장, 모은영 한국영상자료원장, 이원석·이종필 감독, 배우 겸 감독 유지태, 김태성 음악감독 등 영화와 음악 분야 전문가들로 경쟁부문 심사위원단을 구성했다고 20일 밝혔다.
올해 경쟁부문은 ▲국제음악영화경쟁 ▲국제경쟁 ▲뮤직인사이트 ▲뉴탤런트(쇼박스상) 등 4개 부문으로 운영된다.
기존 국제경쟁은 '국제음악영화경쟁'으로 명칭을 변경해 음악과 사운드를 이야기의 핵심 요소 또는 형식적 토대로 삼은 최신 장편영화를 선보이며 장르와 소재에 제한 없이 세계 각국의 신작을 소개하는 '국제경쟁'을 새롭게 신설했다.
'국제음악영화경쟁' 심사위원장은 콩 리데 태국영상자료원 부원장 겸 영화평론가가 맡는다.
이원석 감독과 이종필 감독도 심사에 참여하며 대상 수상작에는 상금 1500만 원과 상패가 수여된다.
신설된 '국제경쟁'은 모은영 한국영상자료원장이 심사위원장을 맡고 손상범 하우스오브임프레션 대표와 유지태 배우 겸 감독이 함께 심사한다.
대상 수상작에는 상금 1000만 원과 상패가 주어진다.
한국 영화음악의 현재와 가능성을 조명하는 '뮤직인사이트'에는 칸영화제 비평가주간 프로그래머 마리폴린 몰라레가 심사위원장을 맡고 싱어송라이터 최고은, 홍콩국제영화제 프로그램 컨설턴트 키키 펑이 참여한다.
최종 선정된 영화음악가에게는 상금 1500만 원과 상패가 수여된다.
신예 영화음악가 발굴을 위한 '뉴탤런트(쇼박스상)'는 김태성 음악감독이 심사위원장을 맡는다.
영화 '파묘', '명량' 등의 음악을 맡은 김태성 음악감독을 비롯해 김다민 감독, 임연정 LMTH 대표가 심사위원으로 참여하며 대상 수상 영화음악가에게 상금 1000만 원과 상패를 수여한다.
제22회 제천국제음악영화제는 오는 9월 3일부터 8일까지 6일간 제천시 일원에서 열린다.
영화 상영은 제천문화극장, 제천영상미디어센터 봄, 엽연초살롱 등에서 진행되며 공연과 제천뮤직필름마켓 등 다양한 프로그램도 제천 곳곳에서 펼쳐진다.
choys2299@newspim.com