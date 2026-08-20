LGU+, AI 건물 관리 솔루션 'AI빌딩넷' 출시

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 20일 AI빌딩넷 by ixi를 출시했다.
- 센서·CCTV·로봇 연동해 건물 데이터를 통합분석한다.
- 시니어케어·안전·에너지 관리 효율을 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = LG유플러스가 인공지능(AI)을 활용한 통합 건물 관리 솔루션 'AI빌딩넷 by ixi'를 출시했다.
이 솔루션은 센서, 폐쇄회로(CCTV), 로봇 등 건물 내 사물인터넷(IoT) 기기를 AI와 연동해 데이터를 통합·수집·분석한다. 시니어 케어시설, 레지던스, 오피스, 상업시설 등 다양한 건물의 효율적인 관리를 지원한다.
시니어 케어 시설 전용 솔루션 '웰니스 노트'는 건강 모니터링 센서에서 수집된 정보를 AI가 실시간으로 분석해 입주자의 건강 상태를 모니터링한다.
이상 징후를 빠르게 파악할 수 있고 돌발 상황 발생 시 신속한 대처가 가능하다. 수집된 건강 데이터를 통합 분석해 개인별 생활 패턴과 건강 상태 변화를 파악하고 맞춤형 건강관리 서비스를 제공한다.
관리자는 전용 앱을 통해 입주자별 업무 할당 현황과 완료 여부, 인수인계 사항 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 종사자들은 기록·보고 업무 자동화를 통해 반복 업무 부담을 줄이고 표준화된 업무 프로세스를 기반으로 일관된 돌봄 서비스를 제공할 수 있다. 현재 신한라이프케어의 프리미엄 요양원 '쏠라체 홈 미사'에서 시범 운영 중이다.
건물 안전·보안 측면에서는 출입 시스템과 위치 인식 센서를 연계해 공간별 이용 현황을 실시간으로 파악하고 혼잡도에 따라 출입 인원을 조정할 수 있다. 비인가 출입 통제, 이상 체류 감지, 응급 상황 대응 등을 지원해 건물 보안 수준을 높인다.
공간별 체류 패턴과 시설 가동 현황을 분석해 공간 활용도를 최적화하고, 조명과 냉난방 공조 설비를 자동 제어해 에너지 사용량을 절감할 수 있다.
LG유플러스는 향후 유무선 통신망 운영 역량과 AI 기술력을 바탕으로 서비스를 고도화하고 다양한 IoT 기기 및 외부 서비스와의 연계를 확대할 계획이다.
주엄개 LG유플러스 유선사업담당(상무)은 "AI빌딩넷 by ixi를 통해 케어·안전·공간 솔루션을 단계적으로 제공하며 통신망부터 플랫폼, 디바이스, 운영 서비스를 통합 제공할 수 있는 전문 파트너로 자리매김할 것"이라며 "앞으로도 다양한 공간의 운영 혁신을 지원하는 AI 서비스로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
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