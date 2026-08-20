군산시, 1조9071억원 규모 제1회 추경 편성...시의회 제출

AI 핵심 요약beta
- 군산시가 20일 1회 추경예산안 1조9071억원을 편성해 제출했다.
- 본예산보다 1072억원 늘었고 민생안정 예산을 늘렸다.
- 시의회 심의를 거쳐 24일부터 최종 확정될 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하수관거 정비·새만금 기업성장센터 등 지역 현안사업 집중 편성
[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 시민 생활 안정과 지역 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 올해 제1회 추가경정예산안으로 1조9071억원을 편성해 군산시의회에 제출했다고 20일 밝혔다.
이번 추경예산안은 본예산 1조7999억원보다 1072억원 증가한 규모다. 회계별로는 일반회계가 979억원 늘어난 1조6663억원, 특별회계가 93억원 증가한 2408억원으로 편성됐다.
시는 한정된 가용재원을 효율적으로 활용하기 위해 우선순위가 낮은 사업의 예산을 절감하고 연내 집행이 어려운 사업을 중심으로 세출을 조정했다.
민생경제와 시민 생활 안정을 위한 사업에는 군산사랑상품권 발행 및 운영 238억원, 전기차·전기화물차·전기버스 등 친환경차 구매 지원 89억원, 주거급여 14억원, 국가유공자 수당 10억원, 대중교통비 환급지원 5억원 등이 반영됐다.
쾌적한 정주환경 조성을 위한 사업으로는 구암조촌분구 하수관거 정비사업 55억원, 생활쓰레기 수거·운반 및 가로청소 대행 45억원, 성산면 하수처리시설 설치사업 13억원, 구암지구 풍수해 생활권 정비사업 3억원 등이 편성됐다.
지역경제 활성화와 주요 현안사업 추진을 위해 새만금 기업성장센터 건립 28억원, 4토지~리츠프라자호텔 도로 개설 및 확장 15억원, 수산식품 수출가공 종합단지 해수 인배수기반시설 7억원도 반영했다.
군산시 관계자는 "재정여건이 녹록지 않지만 시민의 삶을 지키고 지역 현안을 마무리하는 데 예산을 집중했다"며 "확정된 예산을 신속하게 집행해 시민들이 체감할 수 있는 민생안정 효과를 이끌어 내겠다"고 말했다.
이번 추경예산안은 오는 24일부터 열리는 제286회 군산시의회 임시회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
lbs0964@newspim.com