더샵 여주역더퍼스트, 여주 첫 더샵 브랜드 아파트 분양

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨가 8월 여주 홍문동에 더샵 여주역더퍼스트를 분양했다.
- 단지는 696가구 규모로 84㎡ 단일 평형과 3개 타입으로 구성했다.
- 여주역·고속도로 교통과 생활인프라를 갖춘 첫 더샵 단지다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 포스코이앤씨가 경기도 여주시 홍문동 일원에서 '더샵 여주역더퍼스트'를 8월 분양할 예정이다.
'더샵 여주역더퍼스트'는 지하 2층~지상 29층, 7개 동, 총 696가구 규모로 조성된다. 전 가구 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 구성되며, A·B·C 3개 타입으로 공급된다.
단지가 들어서는 여주 남부권은 여주역세권을 중심으로 주거 개발이 이어지고 있다. 홍문2지구와 여주역세권, 홍문1지구 등의 도시개발사업이 추진되면서 기존 원도심과 여주역 일대를 잇는 주거 생활권이 형성되고 있다.
교통 여건도 갖췄다. 경강선 여주역을 이용할 수 있으며, 중부내륙고속도로와 영동고속도로를 통한 광역 이동이 가능하다. 경강선 여주~원주 복선전철과 수서~광주선 등 광역교통망 확충 사업도 추진되고 있다.
생활 인프라로는 이마트 여주점과 하나로마트, 여주아울렛, 여주종합운동장, 여주종합터미널 등이 인근에 있다. 여주초와 여흥초, 세종중·고 등 교육시설도 주변에 위치한다.
단지 인근에는 남한강과 황학산수목원 등 자연환경도 자리하고 있다. 어린이공원과 학교복합시설 등 생활 관련 시설도 계획돼 있다.
단지 내부에는 타입별로 알파룸과 팬트리, 케어룸 등이 적용되며 전 가구에 현관창고와 드레스룸이 마련된다. 커뮤니티 시설로는 골프연습장과 GX룸, 피트니스, 작은도서관, 사우나시설, 에듀라운지 등이 들어설 예정이다. 어린이집과 다함께돌봄센터도 계획됐다.
포스코이앤씨에 따르면 '더샵 여주역더퍼스트'는 여주와 이천 지역에서 처음 공급되는 더샵 브랜드 아파트다.
견본주택은 경기도 여주시 교동 일원에 마련되며 8월 개관 예정이다.
whitss@newspim.com