KCC, 폐주유소 CU편의점에 안전환경 디자인 적용

AI 핵심 요약beta
- KCC가 20일 BGF리테일의 CU Re:fuel에 참여했다.
- 폐주유소를 편의점으로 바꾸는 업사이클링 모델이다.
- KCC는 CUD로 동선 구분과 공간 설계를 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC(대표 정몽진, 정재훈)는 BGF리테일의 도시 재생형 모델 'CU Re:fuel' (씨유 리퓨얼) 프로젝트에 참여했다고 20일 밝혔다.
'CU Re:fuel'은 폐주유소를 편의점으로 업사이클링하는 신개념 모델로, KCC는 축적된 컬러/디자인 노하우를 바탕으로 안전하고 쾌적한 공간을 구축하는 데 힘을 보탰다.
이번 프로젝트 1호점은 경기도 포천시 소흘읍 호국로에 위치한 폐업 셀프주유소를 리모델링해 선보인 'CU 소흘IC점'이다. BGF리테일은 약 130평 부지에 38평 규모의 공간을 편의점과 차량 이용 시설이 결합된 복합 생활공간으로 새롭게 조성했다.
KCC는 컬러 유니버설 디자인(Color Universal Design, 이하 CUD)을 활용해 기존 주유소의 공간적 특성을 살리면서 차량과 보행자의 동선을 명확하게 구분하고, 이용자가 각 시설과 공간의 기능을 직관적으로 파악할 수 있도록 색채 체계를 설계·적용했다.
KCC가 BGF리테일의 업사이클링 매장 구축에 참여하는 것은, 전기차 및 하이브리드 차량 보급 확대, 수익성 저하 등의 영향으로 늘어나는 폐주유소를 편의점으로 전환해 새로운 가치를 창출하는 취지에 공감하고, 다양한 산업군과의 협업을 통해 CUD를 포함한 KCC의 색채 디자인 경쟁력을 알리기 위함이다.
KCC 컬러디자인센터 관계자는 "이번 프로젝트는 운영이 중단된 주유소를 지역 주민이 이용하는 생활공간으로 전환하는 과정에서 KCC의 색채 설계 역량을 활용했다는 데 의미가 있다"며 "차량과 보행자가 함께 이용하는 공간일수록 이동 동선과 시설의 기능을 명확하게 전달하는 색채 설계가 중요하다"고 말했다.
tack@newspim.com