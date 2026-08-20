'26일 컴백' SF9, 정규 2집 '터내서티' 리스닝 가이드 공개

AI 핵심 요약beta
- SF9이 19일 정규 2집 리스닝 가이드를 공개했다.
- 타이틀곡은 묵직한 비트와 중독성 멜로디가 특징이라 했다.
- SF9은 26일 새 앨범을 발매하고 쇼케이스를 연다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 SF9이 정규 2집의 리스닝 가이드를 공개했다.
소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 19일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 SF9의 정규 2집 '터내서티(TENACITY)' 리스닝 가이드 이미지를 공개했다.
공개된 리스닝 가이드는 신보의 타이틀곡 '위드아웃 윙스(Without Wings)'를 비롯한 전 수록곡에 대해 멤버들이 직접 전하는 감상 포인트가 담겼다. 이들은 각 곡을 들었을 때 느낀 점을 솔직하게 풀어내 신보에 대한 궁금증을 자극했다.
멤버들은 타이틀곡 '위드이웃 윙스'에 대해 "묵직한 비트와 리드미컬한 퍼커션의 조화 그리고 중독적인 멜로디가 특징인 곡다. 저희만의 보컬 매력을 감각적으로 담아내면서 에너제틱한 무드가 흐르는 곡"이라고 소개했다.
이어 "안무와 함께 보면 이런 에너지를 두 배로 느낄 수 있는 곡"이라고 설멸해 SF9의 개성 넘치는 음색과 퍼포먼스가 어우러지는 곡의 특징을 예고하며 무대에 대한 기대감을 높였다.
SF9의 정규 2집 '터내서티'는 데뷔 10주년을 맞이한 지금, 지난 시간을 돌아보며 다시 한번 앞으로 나아가는 이야기를 담은 앨범이다. 꿈을 향해 달려오던 여정 속에서 더욱 단단해진 이들이 이번 앨범을 통해 어떤 메시지를 선보일지 관심이 집중된다.
SF9은 오는 26일 정규 2집 '터내서티'를 발매하고 쇼케이스를 진행한다. 이후 오는 10월 10~11일에는 서울 콘서트를 개최해 새로운 음악과 퍼포먼스를 제대로 선사할 전망이다.
alice09@newspim.com