튜넥스, '블루 모드' 콘셉트 포토 공개…힙한 바이브로 컴백 기대감↑

AI 핵심 요약beta
- 튜넥스가 20일 미니 2집 포토를 공개했다.
- 파란 소품과 물감으로 힙한 청량미를 살렸다.
- 새 앨범 블루 모드는 9월 2일 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 튜넥스가 힙하고 감각적인 매력이 돋보이는 콘셉트 포토를 추가 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.
튜넥스는 20일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 '블루 모드(BLUE MODE)'의 B MODE 콘셉트 포토를 공개했다.
공개된 사진 속 튜넥스는 파란 소품과 물감을 활용해 자유분방하면서도 감각적인 분위기를 완성했다. 일곱 멤버는 각자의 개성이 드러나는 포즈와 스타일로 블루 컬러를 표현하며 보기만 해도 시원한 청량감과 힙한 매력을 동시에 선사했다.
단체 포토에서는 일곱 멤버의 완전체 비주얼 시너지가 시선을 사로잡았다. 페인트통과 브러시를 든 멤버들은 마치 하나의 캔버스를 물들여가는 듯한 연출로 자유롭고 역동적인 에너지를 더했다.
앞서 공개된 X MODE 콘셉트 포토에서 시크하고 강렬한 매력을 선보였던 튜넥스는 이번 B MODE 콘셉트 포토를 통해 앨범명이자 타이틀곡인 '블루 모드'를 한층 입체적으로 표현했다. 서로 다른 분위기의 콘셉트를 통해 다채로운 매력을 보여준 만큼, 새 앨범과 무대에서 선보일 변신에도 관심이 쏠린다.
이번 미니 2집 '블루 모드'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '싱크 업(SYNC UP)', '앤서(ANSWER)', '오버 엑스(OVER X)' 등 총 4곡이 수록된다. 데뷔 앨범 '셋 바이 어스 온리(SET BY US ONLY)'에 이어 멤버들이 직접 작사에 참여해 한층 성장한 음악적 역량을 보여줄 예정이다.
한편 튜넥스의 미니 2집 '블루 모드'는 오는 9월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com