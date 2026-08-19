밀양시, 노인일자리 참가자 대상 '밀양형 통합돌봄' 홍보

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 19일 노인일자리 참여자에 통합돌봄을 홍보했다.
- 방문의료·일상돌봄·주거지원 등 지원내용을 안내했다.
- 시는 현장 발굴과 홍보를 확대해 정착을 추진했다.
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주민 체감 서비스 지속 확대
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 노인일자리 참여자들을 상대로 '밀양형 통합돌봄사업'을 알기 쉽게 풀어 설명하는 현장 홍보에 나섰다.
밀양시는 19일과 20일 이틀간 상상어울림센터 대강당에서 노인일자리 참여자 400여 명을 대상으로 밀양형 통합돌봄사업 집중 홍보를 펼친다고 밝혔다.
시는 현장에서 통합돌봄서비스의 세부 지원 내용과 신청 절차를 설명하고 안내 자료와 홍보 물품을 배부해 사업에 대한 이해와 참여를 이끌었다.
밀양형 통합돌봄의 주요 서비스는 방문의료지원, 퇴원 환자의 지역사회 연계, 일상돌봄, 주거지원 등으로 구성됐다.
일상돌봄에는 가사 지원, 방문목욕, 식사 지원, 동행 지원 등이 포함되며, 주거지원은 주거환경 개선, 클린버스 운영, 대청소 지원 등으로 꾸려졌다.
지원 대상은 노쇠, 질환, 장애 등으로 일상생활 수행에 어려움을 겪는 밀양시민이다. 서비스를 희망하는 본인이나 친족 등은 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.
시는 이번 현장 홍보를 계기로 밀양형 통합돌봄이 지역사회 전반에 정착할 수 있도록 온·오프라인 홍보를 단계적으로 확대할 계획이다.
강숙희 노인장애인과장은 "돌봄이 필요한 주민 누구도 지원에서 배제되지 않도록 현장 발굴과 안내에 힘쓰겠다"면서 "주민이 체감할 수 있는 통합돌봄서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com