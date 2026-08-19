[KPGA] 하반기 돌입, '동아회원권그룹 오픈' 개막 앞두고 장유빈, 박상현 등 포토콜 진행

AI 핵심 요약beta
- KPGA 하반기 첫 대회가 19일 태안서 포토콜을 열었다.
- 박상현·장유빈 등 출전 선수들이 선전을 다짐했다.
- 대회는 20일부터 나흘간 열리며 시드와 포인트를 준다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 투어 하반기 일정이 본격적으로 시작된다.
2026시즌 KPGA 투어 11번째 대회이자 하반기 첫 대회인 '동아회원권그룹 오픈(총상금 7억 원, 우승상금 1.4억 원)'의 개막을 하루 앞둔 19일, 충남 태안에 위치한 솔라고CC(파72. 7,440야드)에서 대회의 성공적인 개최를 기념하는 포토콜이 진행됐다.
대회 코스인 솔 코스 1번홀에서 진행된 이날 포토콜에는 '디펜딩 챔피언' 박상현(43.동아제약)을 필두로 현재 제네시스 포인트 1위이자 상반기 유일한 다승자인 장유빈(24.신한금융그룹), 제네시스 포인트 2위이자 '제45회 GS칼텍스 매경오픈' 우승자인 송민혁(22.동아제약), 통산 7승의 허인회(39.금강주택), KPGA 투어 통산 3승의 김홍택(33.DB손해보험)이 참석해 대회의 선전을 다짐했다.
'타이틀 방어'에 나서는 박상현은 "'디펜딩 챔피언' 자격으로 대회에 출전하게 되어 감사하고 설레는 마음이다. 상반기 성적이 좋지 못했기 때문에 하반기에는 좀더 만족스러운 결과를 만들고 싶은 욕심이 있다. 항상 응원해주시는 팬분들께 매 순간 최선을 다하는 모습 보여드리겠다"고 전했다.
올 시즌 3승에 도전하는 장유빈은 "상반기에 시즌 2승을 달성하면서 좋은 흐름을 만들었던 만큼 하반기에도 이 흐름을 이어가는 것이 목표다. 팬분들께서 많이 응원해 주시고 기대해 주시는 만큼 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.
'동아회원권그룹 오픈'은 20일부터 23일까지 나흘간 펼쳐지며 우승자에게는 KPGA 투어 시드 2년과 제네시스 포인트 1,000포인트가 부여된다.
'동아회원권그룹 오픈'은 주관방송사인 SBS Golf2를 통해 1~2라운드는 낮 12시부터 오후 6시까지, 3~최종라운드는 오전 11시부터 오후 5시까지 생중계된다. SBS Golf 공식 홈페이지와 OTT 플랫폼 웨이브에서도 시청할 수 있다.
iaspire@newspim.com