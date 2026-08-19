해남군, 대규모 국비 확보로 농촌 생활 기반 확충

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 19일 농촌 생활거점 조성사업을 추진한다고 밝혔다.
- 삼산 등 7개 면에 국비 266억 포함 380억원을 확보했다.
- 삼산면은 8월 착공해 내년 8월 준공을 목표로 한다.
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 =전남광주특별시 해남군이 대규모 국비 확보를 통해 농촌지역 생활 서비스 기반을 확충하기 위한 기초생활거점 조성사업을 진행한다고 19일 밝혔다.
이 사업은 농림축산식품부의 국비 공모사업으로 면 소재지를 중심으로 문화·복지·커뮤니티 기능을 강화해 농촌 주민의 생활 서비스 접근성을 높이고 정주 여건을 개선하기 위해 추진된다.
해남군은 서버 지역 주민을 위한 생활 거점시설을 마련하기 위해 앞서 2023년에 체결된 '농촌협약'을 통해 삼산·화산·현산·북일·옥천·계곡·북평면 등 7개 면에 국비 266억원을 포함한 총 380억원의 사업비를 확보했다. 이 중 북평을 제외한 각 면에 거점시설 건립을 계획하고 있다.
가장 먼저 착공에 들어가는 곳은 삼산면으로 면사무소 인근 공원부지에 지상 3층, 연면적 597㎡ 규모의 거점시설이 들어선다.
이 시설에는 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 마을사랑방, 공유주방, 다목적실, 휘트니스실, 건강관리실 등이 들어올 예정이다. 공사는 올해 8월 시작해 내년 8월 준공을 목표로 진행 중이다.
해남군은 나머지 5개 면의 실시설계 등 행정 절차를 빠르게 마무리해 연내 착공할 방침이며 주민들의 의견을 적극 수렴해 사업의 실효성과 완성도를 향상시키겠다고 강조했다.
군 관계자는 "단순한 시설 건립에 그치지 않고 주민 참여형 프로그램과 역량 강화 사업을 병행할 것"이라며 "조성될 거점시설이 지역 공동체 활성화의 중심으로 자리 잡을 수 있도록 운영할 예정이다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com