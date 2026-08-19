수원서 올해 첫 '일본뇌염 매개' 작은빨간집모기 발견

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 19일 올해 첫 작은빨간집모기를 확인했다.
- 채집 모기에서 일본뇌염 바이러스는 검출되지 않았다.
- 보건소는 감시·방제와 예방수칙 준수를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원에서 올해 처음으로 일본뇌염 매개 모기인 작은빨간집모기가 발견됐다.
19일 수원시보건소에 따르면 '감염병 매개 모기 감시사업'으로 관내 10개소에서 모기를 채집한 결과 8월 1주 차(2~8일)에 작은빨간집모기가 확인됐다.
평년(7월 5주 차)보다 한 주가량 늦게 발견됐다.
채집한 모기에서 일본뇌염 바이러스는 검출되지 않아 감염병 전파 위험은 없는 것으로 확인됐다.
작은빨간집모기는 전국에 분포하며 주로 8~9월에 많이 나타난다.
수원에서는 매년 소수 개체가 확인되고 있으며 수원시보건소는 자체 감시체계로 발생 시기를 파악해 방역에 활용하고 있다.
질병관리청은 일본뇌염 매개 모기 감시 결과에 따라 지난 6월 18일 전국에 일본뇌염 경보를 발령했다.
일본뇌염에 감염되면 대부분 발열과 두통 등 가벼운 증상이 나타나지만 드물게 뇌염으로 진행되면 고열·발작·경련·마비 등 심각한 증상과 신경계 합병증이 나타날 수 있다.
유사한 증상이 있으면 가까운 의료기관을 방문해 진료받아야 한다.
수원시보건소 관계자는 "지속적인 모기 감시와 방제로 모기 매개 감염을 예방하겠다"며 "시민들께서는 예방접종, 야외 활동 시 기피제 사용, 긴 옷 착용 등 예방 수칙을 지켜주시길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com