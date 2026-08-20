더리본·펫닥, 반려동물 시장 공략 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 더리본이 19일 펫닥과 업무협약을 체결했다.
- 반려동물 라이프케어 서비스 공동 개발에 나섰다.
- 양사는 상품 기획과 마케팅 협업에 착수했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 더리본 주식회사가 주식회사 펫닥과 반려동물 라이프케어 서비스 공동 개발 및 상호 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 빠르게 성장하는 반려동물 시장에 맞춰 반려가족을 위한 서비스를 개선하기 위해 마련됐다. 더리본은 상조·장례, 웨딩, 뷔페, 크루즈 등 다양한 라이프케어 상품 운영 노하우를 바탕으로 반려동물 장례식장 브랜드 포포즈(FOUR PAWS)와의 협업을 통해 반려동물 전 생애주기에 맞춘 상품을 선보일 계획이다.
펫닥이 운영하는 포포즈는 전국 10개 직영점과 1개 제휴점을 보유한 반려동물 장례식장 브랜드다. 포포즈는 화장·추모·봉안 등 장례 전 과정을 아우르는 프로세스와 표준화된 서비스, 홈페이지 예약 시스템, 전문 인력 등을 운영하고 있다고 회사 측은 설명했다.
더리본 관계자는 "이번 펫닥과의 업무협약은 더리본이 반려동물 가족까지 포용하는 토탈 라이프케어 기업으로 도약하는 계기가 될 것"이라며, "양사 협력을 통해 고객에게 펫 케어 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
양사는 이번 업무협약 체결을 시작으로 상품 기획 및 마케팅 협업에 착수할 예정이다.
whitss@newspim.com