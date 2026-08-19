수원시 '2026년 집중안전점검 추진 실적' 경기도 1위

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 19일 집중안전점검 실적 경기도 1위를 차지했다
- 수원시는 61일간 122개소를 점검해 위험요인을 사전 해소했다
- 조치 필요 65개소 중 39개소를 완료했고 나머지도 보수할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026년 집중안전점검 추진 실적' 경기도 시군 평가에서 31개 시군 중 1위를 차지했다고 19일 밝혔다.
수원시가 1위, 용인시와 안산시가 각각 2위와 3위였다. 수원시는 집중안전점검 정부포상 때 우수 시군 후보로 우선 추천된다.
집중안전점검은 행정안전부 주관으로 재난·사고 발생 우려가 있거나 국민적 관심이 높은 시설의 위험 요인을 사전에 발굴·해소하고 안전의식을 높이기 위해 매년 추진하는 점검이다.
수원시는 지난 4월 20일부터 6월 19일까지 61일 동안 25개 시설 유형 122개소를 집중적으로 점검했다.
점검 대상은 중앙부처 위임 시설 37개소, 지자체 선정 시설 78개소, 주민점검 신청 시설 7개소로, 경기도 시군 중 가장 많았다.
점검에는 공무원 263명, 민간 전문가 337명, 공사 관계자·시민 123명 등 723명이 참여했다. 소관 부서와 민간 전문가, 시민이 함께 건축·토목, 전기, 가스 등 분야별로 합동점검을 했다.
새빛 시설물 자율 점검단, 여성민방위대, 자율방재단 등 시민단체도 교량과 다중이용시설 안전점검, 홍보에 참여했다.
6월 자동차세 고지서 뒷면에는 큐알(QR)코드로 가정용 자율안전점검표를 안내하고 경로당을 방문해 어르신들의 안전점검 참여도 독려했다.
점검 결과 122개소 가운데 57개소는 이상이 없었고 65개소에서 조치가 필요한 사항을 확인했다. 39개소는 조치를 완료했고 17개소는 올해 하반기, 9개소는 2027년까지 보수·보강 등을 완료할 예정이다.
수원시는 지적 사항 조치가 끝날 때까지 매달 이행 여부를 자체 점검할 계획이다. 정부포상 규모와 훈격은 11월 확정될 예정이며 12월 정부포상·유공자 추천 절차가 진행될 예정이다.
수원시 관계자는 "집중안전점검으로 시민 생활과 밀접한 시설의 위험 요인을 사전에 찾아 개선하고 있다"며 "앞으로도 지속적인 점검과 예방 활동으로 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com