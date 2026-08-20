장애인고용공단, '내 마음건강 지키기' 발간…정보 접근성↑

AI 핵심 요약beta
- 한국장애인고용공단 고용개발원이 20일 ‘내 마음건강 지키기’를 발간했다.
- 쉬운 글과 그림으로 마음건강 문제와 대처법을 담았다.
- 전국 사업장에 배포하고 홈페이지에도 게시할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단 고용개발원은 장애인 노동자가 직장과 일상에서 자신의 마음건강을 살피고 필요한 정보를 쉽게 활용할 수 있도록 '내 마음건강 지키기'를 20일 발간했다고 밝혔다.
'내 마음건강 지키기'는 공단 고용개발원이 2023년 낸 '발달장애인을 위한 알기 쉬운 마음건강 지키기'를 쉬운 글과 그림으로 간결하게 재구성한 책자다.
장애인을 포함해 누구나 이해하기 쉬운 정보를 만드는 사회적기업 소소한 소통이 제작에 참여했다.
주요 내용은 불안, 우울, 분노, 트라우마, 중독 등 마음건강 문제와 대처방법, 일상에서 마음건강을 돌보는 방법, 관련 전문기관 정보 등이다.
마음건강 문제별 정보형·사례형 동영상도 QR코드로 연계해 함께 활용할 수 있도록 했다.
공단 고용개발원은 자료를 전국 장애인 다수 고용 사업장에 배포하고, 누구나 활용할 수 있도록 공단 대표 홈페이지에도 PDF 파일을 게시할 예정이다.
이동영 공단 고용개발원장은 "누구나 자신의 마음을 이해하고 돌볼 수 있어야 한다"며 "장애인 노동자의 정보접근성을 높이기 위한 알기 쉬운 자료를 더욱 확산해 나가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com