장애인고용공단-건강관리협회, 장애인 사회 참여 확대 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국장애인고용공단이 16일 건강관리협회와 장애인 고용 확대를 위한 업무협약을 체결했다
- 두 기관은 전문성과 자원을 활용해 장애인 경제적 자립과 사회참여를 높이기로 했다
- 공단은 적합 직무 개발·직업훈련·사후관리 등 맞춤형 서비스로 양질의 장애인 일자리 창출을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단과 한국건강관리협회가 장애인 사회 참여 확대를 위해 협력한다. 공단은 건강관리협회의 장애인 일자리 개발 등을 추진한다.
장애인고용공단은 건강관리협회와 16일 장애인 고용 확대 및 안정적 고용 환경 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
협약은 건강관리협회의 장애인 고용을 활성화하고 두 기관이 보유한 전문성과 자원을 활용해 장애인의 경제적 자립과 사회참여를 확대하기 위해 마련됐다.
장애인고용공단은 ▲장애인고용을 위한 적합 직무 개발 및 고용모델 제시 ▲필요 인력 추천 및 직업훈련 지원 ▲직무 적응을 위한 모니터링과 사후관리 ▲장애인고용 관련 지원금 및 제도 안내 등 다양한 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.
이종성 장애인고용공단 이사장은 "이번 협약이 장애인에게 더 많은 양질의 일자리를 제공하는 계기가 되기를 기대한다"며 "협회 특성에 맞는 장애인 적합 직무를 발굴하고 장애인 고용이 안정적으로 확대될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com