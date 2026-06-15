하나증권, 장애인 청년 고용 모델 구축 및 채용 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"기업 생산성과 사회적 책임 동시 달성"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권이 장애인 청년의 일자리 창출을 위한 장애인 청년친화 고용 모델을 구축하고 채용을 확대해 나간다.

15일 하나증권은 맞춤 훈련부터 채용 연계, 정착 지원까지 단절 없는 One-Stop 장애인 청년 채용을 지원할 계획이라고 밝혔다.

하나증권 사옥. [사진=하나증권]

하나증권은 한국장애인고용공단과 협력해 전문 직무교육을 실시하고 자사 실무진과의 현장 밀착 교육을 운영할 예정이다. 수료생들을 대상으로 채용을 진행하고, 입사 후 직무 적응도 정기 점검, 전담 장애인 담당자 지정 등을 통해 안정적인 정착을 지원할 계획이다.

하나증권이 구축한 고용 모델은 임직원들과 장애인 청년이 협업하며 시너지를 낼 수 있는 모델로, 금융투자협회에서 진행한 금융기관 청년 고용 간담회에서 주요 사례로 소개됐다.

하나증권은 장애인 청년친화 고용 모델을 시범 운영해 인사실, 인재개발실 등에 청년 장애인을 채용했다. 해당 직원들은 임직원 교육 프로세스와 HR 데이터 입력 등 정확성과 집중력이 요구되는 업무를 담당하며 기존 직원들과 시너지를 내고 있다. 하나증권은 시범 운영 시 수집된 성공 사례를 바탕으로 장애인 청년 채용을 점차 확대해 나갈 예정이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 "장애인 청년들과 기존 직원들이 함께 시너지를 낼 수 있는 지속가능한 상생 ESG 고용 모델을 고민했다"며 "장애인 청년에게 적합한 직무와 기회를 제공해 기업의 생산성과 사회적 책임을 동시에 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com