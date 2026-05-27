하나증권, 달러채 3억불 발행…증권사 최저 가산금리

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중동 사태 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권이 지난 26일 3억불 상당의 달러채를 발행했다고 27일 밝혔다.

하나증권에 따르면 이번 발행은 중동 사태 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행건으로 5년 만기에 3억불 상당이다. 가산금리는 동일 만기의 미국채 금리의 77bp를 더했다. 최초 제시 금리 대비 33bp 축소 발행된 건으로, 지정학적 리스크에 따른 변동성에도 발행비용을 대폭 절감했다는 설명이다.

하나증권 사옥. [사진=하나증권]

하나증권이 발행하는 달러채는 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'A-'의 신용등급을 받으며, 안정적인 신용등급을 기반으로 최종 투자자 유효수요가 모집액의 11배인 33억불이 몰렸다. 하나증권은 국내 증권사 한국물(Korean Paper)로는 역대 최저 가산금리(스프레드)를 경신하며 성공적인 발행 결과를 기록했다고 전했다.

하나증권은 이번 달러채 발행으로 조달한 자금을 외화자산 투자, 외화 유동성 리스크 완화 등의 목적으로 사용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "불확실한 대외 환경 속에서도 꾸준한 모집 수요를 확인하며 성공적으로 발행을 진행했다"며 "지난해 공모 한국물 시장 데뷔 이후 하나증권의 안정적인 신용등급을 기반으로 한 수요를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com