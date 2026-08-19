동해시, 송전탑 활용 '산불 무인감시카메라' 설치

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 19일 한전과 송전탑 산불감시카메라를 설치했다.
- 지흥동·귀운동 송전탑 2곳에 9월 준공을 목표로 한다.
- 실시간 영상은 상황실과 플랫폼에 연계해 대응을 돕는다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 한국전력 강원본부와 협력해 송전탑을 활용한 산불 무인감시카메라를 설치한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 지흥동과 귀운동 등 산불 위험 지역에서 가시권 내 송전탑 2곳에 산불 감시 카메라를 설치하는 방식으로 진행되며 9월 준공을 목표로 하고 있다.
실시간으로 수집된 감시 영상은 시청의 산불상황실과 재난안전상황실, 산불방지 ICT 플랫폼과 연계돼 산불 발생 시 신속한 대응을 지원한다.
이 사업은 기후변화로 증가하는 산불 위험에 대한 대응으로 송전탑 인프라를 활용해 감시 사각지대를 해소하기 위해 추진됐다. 이를 위해 시는 지난달 한국전력 강원본부와 업무협약을 체결하고 산불감시 영상 공유, 조기대응시스템 구축 협력, 산불예방 합동 점검 등을 실시하기로 했다.
정인화 녹지과장은 "기존 송전탑 인프라를 활용해 예산 절감과 감시 효율성 극대화를 이뤄냈다"며 "앞으로도 유관기관과 협력해 시민의 생명과 재산 보호에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com