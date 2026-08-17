통영해경, 통영 곤리도 폭우로 산사태 발생…매몰 주민 1명 구조

AI 핵심 요약beta
- 통영 곤리도서 17일 새벽 산사태로 60대 여성이 매몰됐다
- 통영해경과 소방이 합동 구조해 여성을 안전하게 구했다
- 여성은 병원으로 이송됐고 생명에는 지장이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[통영=뉴스핌] 남경문 기자 = 폭우로 산사태가 발생한 경남 통영시 산양읍 곤리도에서 주택 화장실에 매몰된 주민이 해경과 소방의 합동 구조로 목숨을 건졌다.
통영해양경찰서는 17일 오전 5시3분께 곤리도에서 산사태로 주민 1명이 매몰됐다는 신고를 받고 구조에 나서 A(60대·여)씨를 구조했다고 밝혔다.
통영해경에 따르면 이날 오전 5시 3분께 곤리도에서 산사태로 주민 1명이 매몰됐다는 신고가 접수됐다. 통영해경은 인근 경비함정을 곤리도 인근 해역으로 즉시 이동시키고 구조인력을 상륙시켜 현장으로 투입해 소방과 함께 A씨를 구조했다.
A씨는 곤리도에서 통영시 당포항으로 이송한 뒤 대기 중이던 119구급대에 인계했다. A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으며 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
옥현진 서장은 "집중호우가 이어질 때는 산사태와 침수 등 예상하지 못한 사고가 발생할 수 있다"며 "산사태 위험지역과 급경사지 주변 접근을 피하고, 흙이 갈라지거나 땅에서 이상음이 들리면 즉시 신고한 뒤 안전한 곳으로 대피해야 한다"고 말했다.
news2349@newspim.com