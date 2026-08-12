부산·울산·경남, 해양경제권 공동 투자유치 협약…북극항로 시대 대비

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 해수부와 공동 투자협약을 체결했다
- 부산·울산·경남은 해양경제권 구축에 나섰다
- 기업 유치와 규제 개선을 함께 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자유치 전략 및 생태계 육성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산·울산·경남이 해양·항만을 기반으로 하나의 경제권을 구축하고 국내외 기업 공동 유치에 나선다.
시는 오는 13일 부산 중구 코모도호텔부산에서 해양수산부, 울산시, 경남도, 부산·울산·경남상공회의소와 '동남권 해양수도권 조성 및 공동 투자유치 활성화를 위한 상생협약'을 체결한다고 12일 밝혔다.
협약식에는 전재수 부산시장과 황종우 해양수산부 장관, 김상욱 울산시장, 박완수 경남도지사, 부산·울산·경남상공회의소 회장 등이 참석한다.
이번 협약은 해수부가 지난 5월 발표한 '남부 해양수도권 육성방향'의 후속 조치다. 중앙정부와 지방정부, 지역 경제계가 동남권을 하나의 해양경제권으로 육성하고 기업 투자유치에 공동 대응하기 위해 마련됐다.
해수부와 부산·울산·경남 지방정부, 3개 지역 상공회의소가 참여하는 광역 협력체계가 구축되는 것은 이번이 처음이다.
참여 기관은 동남권 해양수도권 조성과 공동 투자전략을 수립하고 해양·해양연관산업과 제조AI(M.AX), 디지털전환(DX) 등 미래 성장산업 육성에 협력한다.
기업 투자유치를 가로막는 규제와 제도를 개선하고 국내외 투자설명회(IR) 공동 개최와 글로벌 투자유치 네트워크 구축도 추진한다. 해양수도권 공동 홍보에도 나선다.
부산시는 부산·울산·경남을 북극항로 시대에 대비한 단일 해양경제권으로 연계해 국가 해양산업의 새로운 성장축으로 육성할 계획이다.
해양행정과 항만·물류, 제조, 에너지, 금융, 연구개발(R&D)을 연계해 해양산업 생태계를 구축하고, 각 지역의 산업 기반을 활용한 공동 투자유치 전략을 마련한다는 구상이다.
협약 이후에는 지역 상공회의소와 연계해 투자유치 전략을 구체화하고, 국내외 기업을 대상으로 동남권 투자유치 워크숍을 개최할 예정이다.
전재수 부산시장은 "부산과 울산, 경남이 하나의 해양경제권으로 함께 성장하기 위한 출발점"이라며 "중앙정부와 지방정부, 경제계가 협력해 동남권을 북극항로 시대를 선도하는 해양수도권으로 육성하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com